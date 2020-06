Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del Estado, anunció que emitirá un nuevo decreto para que el sector automotriz en el estado no reanude operaciones el próximo 15 de junio, debido a que “no hay condiciones” para hacerlo.

En conferencia de prensa, el gobernador aseguró que con la reactivación de las industrias, más empresas comenzarán a reanudar labores, algo que, dijo, podría disparar los contagios.

“Yo voy a emitir un decreto donde voy a decir que no hay condiciones para el regreso, así de simple. No voy a ser omiso. Ya observo yo el enrutamiento de empresas que van a empezar con actividades el día lunes. Yo mañana [viernes] emito un decreto para decir que en Puebla no hay condiciones para la reactivación de la industria automotriz y de la construcción”, dijo.

Pese a las negociaciones con las empresas, el pasado 22 de mayo, decretó la no reactivación de la industria y fijó como fecha para la reanudación hasta el 15 de junio. Sin embargo, a unos días de cumplirse el plazo, el gobierno estatal considera que aún no es tiempo de hacerlo.

“¿Hay condiciones para que en Puebla se reaperturen las industrias automotriz y de la construcción? Y sus “yo internos” dijeron no hay condiciones y es lo que voy a establecer en el decreto, pero la federación ya expidió todas las autorizaciones correspondientes”, declaró.

Hace unos días, las plantas armadoras instaladas en Puebla anunciaron más de cien medidas de prevención para el retorno a las actividades, que contempla solo el regreso del 30% de la plantilla laboral.