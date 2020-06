En México la donación y transfusión de sangre disminuyó de manera significativa en abril y mayo por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con reportes del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

Bajo este escenario, la asociación Donadores Altruistas hace un llamado a la sociedad a donar sangre para niños que son atendidos en el Hospital del Niño Poblano (HNP) pues con un solo donador se puede beneficiar hasta ocho pacientes pediátricos con diversos padecimientos.

A través de un comunicado, indicó que el cáncer es una de las principales enfermedades que se atienden en el HNP, especialmente la leucemia en menores de 2 a 5 años, y en su tratamiento necesitan hasta 100 transfusiones de componentes sanguíneos para tener buenos resultados.

Señaló que la transfusión puede hacer la diferencia, ya que los componentes sanguíneos también son indispensables para operar a pacientes de trasplantes, con tumores, malformaciones en el corazón y en casos de urgencia, como niños quemados o que sufrieron algún accidente.

Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre localizado en el Hospital para el Niño Poblano cualquier día de la semana, de 7:00 a 8:00 de la mañana.

Los principales requisitos son:

💉 Presentarse en ayuno y con identificación oficial

💉 Pesar más de 50 kilogramos

💉 No estar embarazada o lactando

💉 No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas

💉 No haber tomado ningún medicamento 72 horas antes

💉 No haber recibido vacunas en 1 mes, estar sano (sin gripa, tos, fuego labial o diarrea).