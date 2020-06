La tormenta tropical ‘Cristobal’, continúa su avance por el golfo de México y ya tiene impacto en Puebla, pues se prevé la presencia de lluvias muy fuertes, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En estos momentos, se sitúa a 30 km al oeste de Ciudad del Carmen, Campeche, y a 65 km del este de Frontera, Tabasco, por lo que está causando mayores estragos en el sureste de México, específicamente en ambos estados.

Sin embargo, las lluvias llegarán a Puebla, en tanto cuenta con la presencia de viento a alta velocidad, de 10 a 15 km por hora.

Además, el SMN informó que la tormenta tropical también causará lluvias torrenciales en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

En ese sentido, en las costas del suroeste de México ya se presentan importantes afectaciones, como inundaciones, y ante ello en Yucatán se activó el Plan DN-III-E.

Video from the inside of Tropical Storm #Cristobal. This was taken at approximately 8 a.m. CST at 2500 ft, doing what we do best, collecting weather data.✈️⛈🌪🌊#ReserveReady #ReadyAF #WeatherReady @usairforce @NHC_Atlantic @NOAA_HurrHunter @NOAASatellitePA pic.twitter.com/9rTDMzCHky

— Hurricane Hunters (@53rdWRS) June 3, 2020