Nacida el 13 de junio de 1990, la estadounidense Alyssa Nakken es la primera entrenadora mujer de los Giants de San Francisco y la primera major league coach de tiempo completo de un equipo que juega en la Major League Baseball (MLB).

Nakken siempre fue buena deportista, estudió en la Woodland Senior High School y participó en los equipos de softbol, básquetbol y voleibol. En el 2009 entró a la Universidad Estatal de Sacramento a estudiar psicología y en el 2015 terminó su maestría en Dirección Deportiva en la Universidad de San Francisco.

Durante los cuatro años que estuvo estudiante en Sacramento, formó parte del equipo de la conferencia de softbol de la Costa del Pacífico. En su tiempo como Hornet de Sacramento obtuvo un promedio de bateo de .304 y 19 jonrones en la primera base.

Se convirtió en una jugadora reconocida en la liga universitaria femenina de Estados Unidos con sus mil 265 apariciones, que son las más altas en la historia de la liga universitaria y también ocupa el tercer lugar con 115 carreras anotadas.

Alyssa llegó a los Giants de San Francisco en el 2014 como pasante en el departamento de operaciones de béisbol y estuvo a cargo de supervisar las iniciativas de salud y bienestar de la organización. En 2015 colaboró como directora de información del equipo, lo que le ayudó ganar currículum y terreno de juego con los Giants.

A principios del 2020, Alyssa fue nombrada como coach asistente e hizo historia, ya que es la primera mujer en formar parte de un equipo de entrenadores de los Giants y de la liga.

No es la única en formar parte de un equipo de entrenadores en el mundo del baseball, Verónica Álvarez hizo historia en 2019 formando parte del equipo de entrenadores de la selección estadounidense.

San Francisco Giants have added Alyssa Nakken to their coaching staff.

Nakken is the first female coach in Giants history and believed to be the first female coach in MLB 👏 https://t.co/J7fI8jzDYB pic.twitter.com/i0ILUeRSwi

— Sports Illustrated (@SInow) February 6, 2020