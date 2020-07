Ambulantes hostigan a periodistas en el Centro Histórico de Puebla

Ambulantes que se instalan en el Centro Histórico de Puebla hostigaron a una periodista que se encontraban reporteando sobre la apertura de negocios en la zona.

A través de Twitter, Marybel Morillón, reportera del diario digital e-consulta, acusó el hostigamiento por parte de vendedores ambulantes mientras realizaba un recorrido por la Calle 5 de Mayo y la 6 Oriente.

La reportera señaló que las personas comenzaron a agredir verbalmente diciéndole que “no podía grabar” y exigieron que borrara el material que había documentado.

Tras negarse a borrar las imágenes, los ambulantes le advirtieron que se atuviera “a las consecuencias”. Mientras ella trababa de abandonar el sitio, más ambulantes comenzaron a aparecer en las calles acosándola.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes auxiliaron para poder salir de la zona.

En un recorrido por la apertura de negocios en el Centro de #Puebla, unos “ambulantes” me abordaron en la calle 5 de Mayo y 6 Oriente diciendo que no podía grabar, exigieron que borrara el material y al no hacerlo me amenazaron diciendo que "me atuviera a las consecuencias" pic.twitter.com/OYzdksBojl

— Marybel (@MarybelMory) July 7, 2020