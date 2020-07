El Buró de Crédito y Círculo de Crédito son empresas privadas que recopilan información de distintas instituciones financieras sobre el historial crediticio de personas y empresas.

En Buró de Crédito y Círculo de Crédito están todas las personas que han tenido algún tipo de crédito como:

Tarjeta departamental.

Tarjetas de crédito.

Crédito empresarial.

Crédito hipotecario.

Crédito automotriz.

Servicio de telefonía y televisión de paga.

Las instituciones crediticias reportan mensualmente al Buró el historial de sus clientes que refleja su comportamiento en el pago, si fue a tiempo o si se presentan retrasos.

¿Cómo funciona?

El Buró no cobra deudas, no aprueba créditos y tampoco los niega. Solo administra la información recibida para crear tu historial crediticio y ayuda a reducir el riesgo crediticio a más entidades de crédito en las que se solicite un financiamiento y determinen si te otorgan o no un crédito.

De manera periódica, los clientes pueden solicitar un reporte de crédito especial donde pueden observar su historial y consultar los créditos solicitados; o también, detectar anomalías como la aparición de créditos que no solicitó, pagos mal reportados o consultas a su historial no autorizadas.

Estar en Buró es normal y importante para acceder a créditos es tener un historial con buenas referencias.

Legalmente, las sociedades de Buró de Crédito y Círculo de Crédito de información crediticia están reguladas por las siguientes autoridades financieras:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Banco de México (BM)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

¿Cómo solicitar el reporte?

El artículo 41 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia señala que, una vez al año, el cliente tiene derecho a solicitar su reporte de manera gratuita.

Para obtener el documento, es necesario que el cliente reúna lo siguiente:

1.- Descargar y llenar la solicitud de Reporte de Crédito y enviarla por correo electrónico, fax, mensajería postal o a través de la Unidad Especial de Atención a Clientes de cada empresa.

2.- Copia de una identificación oficial vigente.

Si se requiere hacer una consulta fuera del periodo gratuito, tendrá un costo, dependiendo de la empresa. Más información en: www.circulodecredito.com.mx y www.burodecredito.com.mx.

Todos estamos en Buró

No existe ninguna lista negra de Buró, no te dejes engañar por sitios que pueden estar anunciados en periódicos, revistas o en la web y que ofrecen borrarte del Buró de Crédito a cambio de dinero; eso no se puede hacer.

De acuerdo a la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia en el artículo 23, Buró de Crédito y Círculo de Crédito están obligadas a conservar los historiales crediticios al menos durante 6 años, dependiendo el importe de los adeudos calculados en Unidad de Inversión (UDI) que equivale a 6.2340607 pesos.

De esta forma:

💵 Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

💵 Deudas mayores de 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

💵 Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1,000 UDIS se eliminan después de cuatro años.

💵 Deudas mayores de 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y no haya cometido algún fraude en sus créditos.

