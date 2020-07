Los tatuajes representan significados únicos para las personas y actualmente, esta técnica es considerada una forma de expresión y arte.

Este 17 de julio, en México se celebra de manera informal el Día del Tatuaje, una fecha que comenzó a tomar popularidad desde 2016 y reconoce la historia, cultura y a los artistas que se dedican a realizar tatuajes.

Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano tátau, que significa marcar o golpear dos veces (en referencia al método tradicional de aplicar los diseños o plantillas), se incorpora al español a través del francés, tatouage.

Los tatuajes se remontan en la historia más lejos de lo que muchos pensarían. Desde hace más de 3 mil años, los egipcios ya practicaban esta técnica e incluso, una momia descubierta por bioarqueólogos de la Universidad de Stanford en California, tenía dibujos en el cuerpo.

Además, en el año 1000 a.C. en Japón se comenzó a marcar a los criminales para distinguirlos y los aislaban de sus familias como uno de los grandes castigos. También se utilizaba como símbolo de lealtad en las mafias y prueba de valentía.

Estigmas de los tatuajes, tatuadores y tatuados

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el tatutaje es un acto que, en principio, está permitido por el derecho a la libertad de expresión y no debe ser motivo de discriminación en el ámbito laboral.

Sin embargo, el hecho de tener tatuajes continúa conteniendo estigmas. En entrevista con Poblanerías, Brandon Quezada, tatuador poblano, habla sobre algunos:

1. No todo el que tatúa o tiene tatuajes o es rudo: La apariencia puede parecer ruda cuando tienes muchos tatuajes; sin embargo, hay gente que es sensible y que está en contacto con sus emociones y es el arte lo que los motiva a tatuarse o a tatuar.

2. No eres criminal si te dedicas a hacer tatuajes. Con el paso del tiempo, se ha tenido la creencia de que hacer tatuajes se relaciona con crímenes, cuando no es así.

3. Los tatuadores son personas preparadas: Un tatuador debe tener conocimientos sobre la piel y la técnica adecuada para poder realizar un buen trabajo, que no implique riesgos para la persona.

Tipos de tatuajes

Existen otras formas para realizar un tatuaje, ya que no siempre es de la forma convencional como:

Cosido: es un tipo de tatuaje donde se utilizan aguja e hilo que fue pasado previamente con alguna sustancia con color. Se pasa bajo la piel y el hilo va dejando rastro. Este tipo de tatuajes tienen mayor popularidad en Asia.

Por corte: Se usan cuchillos, navajas o algún otro objeto punzante. Se hacen los cortes y, posteriormente, se agrega algún color.

Escarificación: Consiste en formar figuras con las cicatrices. Se utilizan espinas o cuchillas finas, se unta aceite y con la espina se hace la forma y con la cuchilla se levanta la piel.

Por quemadura: con esta técnica se marcaba a los esclavos y actualmente se ocupa para marcar al ganado. Se utiliza hierro con la forma de algo y se deja al fuego hasta que esté extremadamente caliente y se aplica como un sello.

Zonas de dolor

Al pensar en un tatuaje también se piensa en el dolor que puede implicar hacerlo. Brandon Quezada habla sobre el porqué las personas tienen la percepción de que es muy doloroso:

“Pensamos que los tatuajes duelen por lo que la tele y las películas nos han enseñado. Es cierto que es algo doloroso, pero hay diferentes niveles de dolor, ya que no todos los tatuajes son iguales, no todas las técnicas son las mismas y no todos los tatuajes duran lo mismo.”

Comenta que ñas zonas de mayor dolor pueden ser las que están muy pegadas al hueso, como las rodillas, las axilas, los codos, costillas, cara, pies, entre otros.

Los que menos dolorosos son los que tienen un poco más de músculo como los brazos, pantorrilla, antebrazo, nuca, entre otros.

Brandon Quezada señala que otros factores que pueden incidir en que el tatuaje sea doloroso son: hacerse un tatuaje bajo los efectos del alcohol o drogas, tatuarse de manera reiterada en una zona específica, utilizar una técnica y aplicación errónea o tener una tolerancia muy baja al dolor.

Recomendaciones de un tatuador

Si quieres hacer un tatuaje por primera vez, estas son las recomendaciones de Brandon Quezada:

✅ Escuchar al tatuador ya que cada quien trabaja diferente, con diferentes métodos y recomendaciones.

✅ El día que vayas a tatuarte debes llevar ropa cómoda, descansado, hidratado y comido, ya que el cuerpo va a estar alerta todo momento y podría reaccionar.

✅ No debes tatuarte si estás crudo o desvelado porque lo más probable es que tu cuerpo no pueda soportar el estrés al que va a estar sometido.

✅ Lleva cosas que te puedan distraer como música, algún libro, algún juego. El tatuador va a requerir concentración para hacer su trabajo.

✅ La recomendación es ir solo o con alguien de mucha confianza, ya que los tatuajes toman tiempo y puede haber desesperación por parte de los acompañantes y eso puede alterar el ambiente del lugar.

✅ Después de hacerse el tatuaje se debe seguir al pie de la letra las recomendaciones para el cuidado de este y que todos puedan quedar satisfechos.

