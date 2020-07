A partir de 1986, el 13 de julio es denominado el Día Mundial del Rock, ya que en 1985 se llevó a cabo el festival Live Aid, el cual tomó lugar en Filadelfia y en Londres simultáneamente, buscando recaudar dinero para el severo problema de hambruna en África.

En este festival participaron importantes bandas de rock como Queen, Madonna, U2, Led Zeppelin, Paul McCartney, David Bowie, Ron Wood, Phil Collins, entre otros, quienes lograron recolectar 100 millones de dólares para la causa, por lo que un año después se determinó que el 13 de julio sería el Día Mundial del Rock.

Al rededor de ello, existe una confusión entre qué es rock y rock and roll, ya que no es lo mismo y mucha gente no sabe las diferencias entre uno y otro.

El rock and roll es un género más viejo, se establece en la década de los 40 y proviene de una combinación entre la música de rythm and blues y la country. El término es usado por primera vez por el locutor estadounidense, Alan Freed, quien difundía la música afroamericana.

Por otro lado, el rock surge en los años 60 con raíces en el rock and roll, más rock eléctrico, folk, jazz y soul.

El rock and roll, tuvo su década de esplendor con grandes artistas como Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Buddy Holly, Eddie Corchan, el mundialmente conocido como el “rey del rock and roll”, Elvis Presley, entre otros.

Por su parte, el rock ha sido conocido gracias a bandas de muchas épocas como Queen, Rolling Stones, Pynk Floyd, ACDC, Metallica, Led Zeppelin, The Beatles, entre otros.

Se sabe que el rock and roll es un género más acelerado y la melodía es “más agresiva”; la guitarra, la batería y el piano son instrumentos fundamentales para crearlo y además sigue la estructura del blues con 8, 12 y 16 compases, la armonía consiste en tonalidades mayores.

Por otro lado, el rock tiene versos cortos, con menos acordes y mantienen un ritmo más constante, sin embargo, las características musicales son un más difíciles de definir. La guitarra eléctrica, la batería, el bajo, el teclado y la voz, son los instrumentos con los que se forma el rock.

En general, el rock y el rock and roll contienen letras sobre temas sociales, importantes de las diferentes épocas, y han ayudado como fuente de desahogo para personas de diferentes nacionalidades, raza o clases sociales.

Del rock surgen varios subgéneros que amplían la variedad de identidades, dándoles una voz a los nuevos jóvenes que encontraron en este género musical una forma de expresión mucho más grande y diferente.

__

POB/KPM