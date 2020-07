Kenti Robles: la futbolista con más títulos de liga en España

Kenti Robles es la futbolista mexicana con más títulos de liga en España, por encima de Hugo Sánchez (5) y Rafael Márquez (4).

Kenti tiene en su palmarés:

3 campeonatos con Barcelona : 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014;

: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 3 campeonatos con Atlético de Madrid : 2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019

: 2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019 4 campeonatos de la Copa de la Reina : Espanyol, 2010; Barcelona, 2013; 2014; Atlético de Madrid, 2016.

: Espanyol, 2010; Barcelona, 2013; 2014; Atlético de Madrid, 2016. 3 campeonatos de la Copa Cataluña: Espanyol, 2010; Barcelona; 2011 y 2012.

De madre peruana y padre mexicano, Vaitiare Kenti Robles Salas nació en la Ciudad de México el 15 de febrero de 1991 y fue a los 12 años que se mudó España para vivir con su mamá y su esposo catalán.

Kenti jugaba futbol desde muy pequeña; sin embargo, solo lo veía como un pasatiempo, ya que para su madre siempre fue importante inculcarle que los estudios eran primero. Actualmente tiene dos carreras universitarias, una de ellas en Pedagogía y habla 4 idiomas.

“Nunca me propuse ser profesional ni ser la mejor, no, yo solo lo hacía porque lo disfrutaba”, Kenti Robles en entrevista para TUDN.

Carrera de éxitos

Kenti, que se desempeña como defensa lateral por la derecha, llegó al equipo de segunda división del Espanyol de Barcelona en 2006 cuando tenía 14 años. Tres años después, en 2009, subió al primer equipo y consiguió sus primeros títulos en su primera temporada: Copa de la Reina y Copa Cataluña.

En 2011 fichó con el Barcelona y entre otros títulos, con este equipo logró un triplete al ganar la Liga, Copa de la Reina y la Copa Cataluña. En la temporada 2012-2013 hizo su debut en la Liga de Campeones femenina, convirtiéndose en la primera jugadora no española en disputar este torneo.

En 2015, llegó al Atlético de Madrid en donde, además de ganar títulos colectivos, Kenti fue incluida dentro del Once Ideal de la CONCACAF, el Once Ideal de la Liga Ibedrola de España y se le nombró Jugadora 5 Estrellas del Atlético del Madrid, trofeo que se le brinda a la mejor del equipo.

También ganó el Premio Marca a Mejor jugadora Iberoamericana de la temporada 2017-2018 y la Mejor Jugadora Latinoamericana en 2020.

“Con el Barcelona había ganado títulos, pero he de decir que con el Atlético por fin me he sentido cómoda, que aportaba al equipo”, comentó en una entrevista para El País.

Con la Selección Nacional de México, Kenti Robles jugó la Copa Mundial sub 20 que se disputó en Alemania en el año 2010. Con la selección Mayor disputó las Copas del Mundo Alemania 2011 y Canadá 2015, llegando a fase de grupos en ambos torneos.

En 2018 obtuvo la medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Me he dado cuenta que todo lo que hice ha dado sus frutos y esa satisfacción no me la quita nadie.” comenta para TUDN.

Nueva jugadora del Real Madrid

Este 2020 fue seleccionada por el primer equipo del Real Madrid Femenil, mismo que se formó tras la absorción del Club Deportivo Tacón y que le dio la base de jugadoras para comenzar a disputar las competiciones a partir del este año.

A pesar haber vivido la mayor parte de su vida en España, Kenti Robles ha expresado su amor por México en varias entrevistas.

“Siempre lo he sentido. Me pueden decir que hablo como española, es evidente que sí porque mi educación ha sido en gran parte ahí, pero yo, por dentro, siempre lo he dicho, no hay nada que me haga sentir más orgullosa ni hablar con tanta pasión como llevar esta camiseta [la de México]... No voy a besar ningún escudo, si no es la de la Selección.”

Para Kenti Robles es importante que se apoye y reconozca al fútbol femenil, que los medios den mayor cobertura, sobre todo en México porque no solo se han obtenido logros en campo, sino a nivel personal.

Por ahora, hay muchas jugadoras mexicanas (o con padres mexicanos, es decir, que juegan en la selección de México) militando en Europa de las que no se tiene conocimiento como:

⚽ Charlyn Corral (delantera) - Atlético de Madrid

⚽ Kiana Palacios (delantera) - Real Sociedad

⚽ Pamela Tajonar (portera) - Barcelona

⚽ Rubí Soto (delantera) - Villareal

⚽ Cecilia Santiago (portera) - PSV Eindhoven

⚽ Estefanía Fuentes (defensa) - Sassuolo

⚽ Silvana Flores (delantera) - Arsenal.

Además de otras jugadoras que han llegado de ligas europeas para formar parte de la Liga MX Femenil como: Nayeli Rangel, Stephany Mayor, Bianca Sierra, Mónica Flores, Ariana Calderón, Anisa Guajardo, Cristina Ferral, entre muchas otras.

