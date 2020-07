A siete meses de su aprobación en Comisiones, la Ley para la Protección del Consumo y de la Exposición al Humo y Emisiones de Tabaco y de otros Productos Análogos del Estado, mejor conocida como “Ley Antitabaco” continúa en la “congeladora” , sin que se tenga una razón o argumento que lo justifique, acusa la organización Odesyr.

Esta ley busca que en espacios cerrados se prohíba el consumo de productos de tabaco, incluyendo a vaporizadores y cigarros electrónicos. De avalarse en el pleno, estas disposiciones obligarían a los establecimientos cerrados, como restaurantes o bares, a no designar, ni adaptar zonas de fumadores en sus instalaciones.

En conferencia de prensa, Odesyr hizo un llamado a los diputados de la LX Legislatura del Congreso local para que el tema sea atendido pues, según sus cifras, cada día en Puebla ocurren 13 muertes relacionadas con el consumo de tabaco y alcanza una tasa de mortalidad de 12%.

La salud no puede seguir esperando #PueblaLibredeHumo pic.twitter.com/x7woEkRRlU — Salud Justa Mx (@SaludJustaMx) July 2, 2020

Junto a Odesyr, más 53 organizaciones más enviaron a los diputados una carta donde les solicitan poner en la agenda la Ley Antitabaco y legislar urgentemente sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID19.

¿Qué son los espacios libres de humo?

En conferencia de prensa, Brahim Zamora, de Odesyr, explicó los espacios que deben considerarse libres de humo son aquellos lugares públicos cerrados, es decir, interiores de restaurantes, bares o antros.

Dijo que por ahora, en Puebla, los espacios que funcionan 100% libres de humo son edificios públicos, cines, hoteles y estadios; y la legislación para que se incluya al servicio de la hospitalidad, está detenida en el Congreso.

Denuncian “intereses comerciales”

Hace unos días, las organizaciones Odesyr y Comunicación, Diálogo y Conciencia (Códice) acusaron que el retraso se debe a “intereses comerciales” ya que hay diputados de la actual legislatura que tienen participaciones en casinos y la industria de la hospitalidad.

Brahim Zamora opinó que, de no atenderse la ley próximamente, los diputados deberán dar una explicación pública.

“Esperamos que haya una explicación pública y acuerdo público de la JUCOPO [Junta de Coordinación Política] de porqué no se ha avalado. ¿Qué agendamos o qué no agendamos? Pareciera que es un capricho de los legisladores, si ya está dictaminado no puede violarse el proceso legislativo. Habría que explorar jurídicamente cuáles son los pasos a seguir de la dilación”, declaró.

En un foro realizado recientemente entre las organizaciones, diputados y empresarios, se dividieron opiniones sobre el tema, ya que algunos empresarios consideran que “no es momento” para hacer las adecuaciones requeridas para ser un espacio libre de humo.

Así la salud de #Puebla mientras sigan pasando los años sin ley #PueblaLibredeHumo

Vótenla YA. La salud es un derecho. Los derechos no se ponen a consideración, se garantizan. Es su obligación en el @CongresoPue, @Biestro.

Por una #nuevanormalidad sin tabaco. pic.twitter.com/oXlZGwoOEJ — Odesyr AC (@odesyr) July 8, 2020

¿Qué contiene la #LeyAntitabaco?

La Ley para la Protección del Consumo y de la Exposición al Humo y Emisiones de Tabaco considera los siguientes puntos:

Se prohibe fumar en espacios públicos y educativos

Concientización sobre los efectos del humo del tabaco

Eliminar el uso de tabaco cerca de niños y mujeres embarazadas

Vigilancia para el cumplimiento de la ley.

Los ciudadanos que no cumplan con las disposiciones pueden hacerse acreedores a una multa de hasta 8 mil 449 pesos y 36 horas de cárcel en caso de reincidencia. Para los negocios, las sanciones irían de 8 mil a 337 mil pesos y enfrentar una clausura de hasta 36 horas por reincidir.

