View this post on Instagram

Te esperamos mañana desde las 9 am. Los fines de semana abrimos a las 10 am. Unamos esfuerzos en la construcción de sociedad abierta y respetuosa de la diversidad. #SoyTolerante #HoyMásQueNuncaMyT #MemoriayTolerancia #Museos #CDMX #México #Paz #MuseoMemoriayTolerancia #AlasDePaz