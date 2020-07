Equipos

Querétaro F. C. (2011-14), Tigres de la UANL (2015), Cafetaleros de Tapachula (2016), C. S. D. Suchitepéquez (2016), Lobos de la BUAP (2017), D. Toluca F. C. (2018), Dorados de Sinaloa (2019-2020)