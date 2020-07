El grupo Anonymous sigue dando de qué hablar, ahora anunciaron que la app de TikTok sería una herramienta de espionaje del gobierno chino, por lo que les recomienda a los usuarios desinstalarla.

Mediante un comunicado, expusieron que se trata de un malware, sobre el cual alertó una persona del medio Reddit, quien afirma haber realizado ingeniería inversa de la app.

