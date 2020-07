Trump firma orden ejecutiva para la Iniciativa de Prosperidad Hispana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para la Iniciativa de Prosperidad Hispana.

En un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que con este esfuerzo se darán oportunidades y libertad para la comunidad hispana, a la cual calificó como un “tesoro” para EEUU.

“Ayer recibí aquí a mi amigo Andrés Manuel López Obrador y reafirmamos la cercana relación entre los Estados Unidos y México“, resaltó Trump.

“La orden ejecutiva para la Iniciativa de Prosperidad Hispana que firmaré extenderá a todo el gobierno federal la igualdad de oportunidades económicas y de educación para los hispano-americanos”, añadió el presidente.

Además dijo que peleará para que cada padre hispano tenga la oportunidad de mandar a sus hijos a la escuela que decida.

We believe in a strong educational system that offers choice to every student and family! pic.twitter.com/nkYjVuJt9g

— The White House (@WhiteHouse) July 9, 2020