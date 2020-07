Con la reactivación del programa de Verificación Vehicular en los estados de la Megalópolis, los autos con placas de Puebla podrán realizar este trámite en los centros de la Ciudad de México y el Estado de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En entrevista con Poblanerías en línea, Beatriz Manrique Guevara, secretaria de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, confirmó que se realizó un acuerdo con autoridades ambientales de estas dos entidades, a efecto de que, aquellas personas que requieran sacar su verificación para circular en otros estados, puedan hacerlo de manera voluntaria.

“En este momento, como saben, tenemos sin efectos el programa de verificación vehicular en el estado de Puebla, lo que queremos que el usuario no se vea perjudicado. Por eso, en las reglas que la CAMe emite, aparece que los vehículos matriculados en le estado de Puebla, puedan llevar a cabo su verificación voluntaria en estas dos entidades”, declaró.

Señaló que esta opción está dirigida a quien desee mantener la verificación al corriente; y que, por ahora, no hay obligación para cumplir con el programa.

“A la ciudadanía solo se le puede exigir aquello que la ley marca y en este caso, al tener suspendido el programa de verificación, es obvio que no tiene ninguna obligación en este momento. Cuando se reanude el programa de verificación, en ese momento vamos a tener la posibilidad de regularizar sin multa a todos aquellos cuyos hologramas están vencidos y que, por causas no imputables al ciudadano, no se renovaron”.

Desde marzo de 2020, el programa de verificación en Puebla está suspendido por actualización y renovación de concesiones. Beatriz Manrique indicó que la reanudación del servicio está sujeto a que las condiciones sanitarias lo permitan.

Si quiero verificar ¿dónde?

En el Estado de México el programa comenzó este 27 de julio bajo cita.

Para agendar una hay que ingresar al sitio: smahologramas.dsinet.com.mx/RegistroCitas. Al acudir, hay que cumplir con los siguientes requisitos:

*Solo podrá acudir una persona por vehículo.

*Deberá mantener una sana distancia entre los usuarios y el personal del verificentro.

*Deberá usar en todo momento cubrebocas.

*Lave o desinfecte sus manos antes y después de ingresar al centro.

*Si el día de su cita presenta síntomas de COVID-19 alguien más podrá acudir a verificar su automóvil.

*Los horarios para las citas son de: de lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas.

En el @Edomex trabajamos por un #RegresoSeguroEdoméx, a partir del próximo lunes 27 de julio estarán dando servicio los verificentros de la entidad, realiza tu cita para poder verificar a través del siguiente link: https://t.co/b6K9G52cWr o vía telefónica https://t.co/QznGHo0c33 pic.twitter.com/5o1CNPh2ul — Jorge Rescala Pérez (@JorgeRescala) July 23, 2020

Aquí puedes consultar la lista de los verificentros del Estado de México: sma.edomex.gob.mx/

En la Ciudad de México, el programa comenzará el 10 de agosto y se limitarán las citas de verificación a un máximo de 4 por hora por línea de verificación. Para evitar la propagación del virus, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

*Instalación de estaciones sanitarias para el ingreso donde se tomará temperatura y otorgará gel desinfectante a los solicitantes del servicio.

*Se acondicionarán las áreas de espera y entrega de resultados de los centros de verificación con la señalética y equipo necesario para prevenir contagios.

*El personal y usuarios deberán usar cubrebocas. Los empleados de mayor contacto con usuarios portarán careta y guantes.

*Solo se permitirá el acceso de una persona por automotor solicitante del servicio.

⚠️ #AvisoImportante ⚠️ Ante la emergencia sanitaria por #COVID19, el servicio en los Verificentros reiniciará el próximo 10 de agosto y en 2020 únicamente se realizará una verificación vehicular, de acuerdo al siguiente calendario: (Más información: https://t.co/lr6X76fJWS) pic.twitter.com/JoXnYh0nXX — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 11, 2020

Aquí puedes consultar la lista de los verificentros (y citas) de la Ciudad de México. http://189.240.89.19:8080/DVC/DVCCitas/

Si deseas realizar la verificación en estos estados, antes de acudir te recomendamos llamar al Centro elegido para solicitar mayor información sobre la operación y requisitos.

--

POB/LFJ