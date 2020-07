View this post on Instagram

Adivina qué empresa española plagió de nuevo el diseño de bordados de la comunidad de Aguacatenango... Descúbrelo en el link en bio. #altoalplagio #leyesjustas #reformaslegislativas #propiedadintelectualcolectiva #patrimoniocultural #patrimoniotextil #Aguacatenango #givecredit #ElOrígenSíCuenta #quiénhizoturopa #whomadeyourclothes