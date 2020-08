Be My Eyes es una aplicación que ya cuenta con tres años en el mercado, se creó con el propósito de ayudar a personas con discapacidad visual y así aprovechar el “poder de la tecnología y la conexión humana, para llevar vista”.

La comunidad consta de personas con discapacidad visual y voluntarios que buscan asistirlos mediante videollamadas con tareas como el reconocimiento de colores, comprobar si las luces están encendidas o apagadas, preparar la cena, leer un recibo, entre otros.

Esta app es completamente gratuita y está disponible para iOS y Android, en más de 180 idiomas, y es necesario contar con conexión a internet.

¿Cómo funciona?

Cuando una persona con discapacidad visual solicita ayuda mediante la app, Be My Eyes envía una notificación a varios voluntarios de acuerdo al idioma y zona horaria del solicitante.

El primer voluntario en atender a la solicitud es a quien se le conecta con el usuario y recibe el video en directo de la cámara trasera de su teléfono, en tanto, el audio permite que ambas personas puedan conversar para resolver la tarea.

“ Tenemos una cantidad importante de voluntarios que están ansiosos por ayudar, así que, por favor, se consciente de que puede que no seas el primero en contestar y que podrías no recibir llamadas en días o semanas. Sólo recibirás llamadas en horario diurno de acuerdo a tu zona horaria entre las 8am y las 9pm ”, informa Be My Eyes en su sitio web.

Asimismo, estiman que cada llamada de asistencia dura menos de 30 segundos, aunque no hay un límite y puede durar más o menos.

¿Cómo es el registro?

Ingresa a la App Store o Play Store, según sea el caso Busca Be My Eyes y descárgala Ingresa a la app y ahí te preguntará si deseas ser voluntario o si necesitas asistencia visual, selecciona lo que necesites Crea una cuenta o inicia sesión, puedes hacer el registro mediante Gmail o Facebook para que sea más fácil Ahora solo queda esperar llamadas o que solicites asistencia, según sea el caso

Usos comunes de la app

Puedes utilizar Be My Eyes para cualquier asunto que requiera asistencia visual, aquí hay algunos ejemplos comunes:

Buscar objetos caídos o perdidos Describir imágenes, cuadros u otras piezas artísticas Emparejar o describir colores Leer etiquetas Solucionar asuntos informáticos Comprar comestibles Identificar la fecha de caducidad de productos alimenticios Familiarizarse con nuevos alrededores o desplazarse por un espacio nuevo Distinguir entre diferentes objetos Discernir la llegada y salida de transportes públicos

__

