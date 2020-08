En su informe anual, la Sociedad Meteorológica Estadounidense confirmó que 2019 fue uno de los tres años más cálidos que se han registrado desde mediados del siglo XIX.

En el “Estado del clima 2019” la Sociedad Meteorológica alerta que los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra registran los niveles más altos ocasionando que la década esté cerrando como la más caliente desde que comenzaron los registros a mitad del siglo antepasado.

Entre los hallazgos se indica que, desde 1980, cada década es más calurosa que la anterior, siendo el período de 2010 a 2019 con las temperaturas más altas.

The State of the Climate in 2019 report has been released. Follow this thread for details. #StateOfClimate2019 @AmetSoc https://t.co/ZxYIZqEXsW pic.twitter.com/SIkGpZbo1r

