El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya denunció que presuntamente siete legisladores recibieron 80 millones de pesos como sobornos en 2013, con el fin de impulsar la aprobación de la Reforma Energética. Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, se encuentra entre los acusados.

“De igual forma, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir al senador Miguel Ángel Barbosa Huerta y atender sus peticiones, las cuales consistían en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la Ciudad de México y de ser así, no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética, así como la entrega de $100 mil dorales”, se lee en la denuncia de Lozoya, que dio a conocer Imagen Noticias.

Durante el 11 de diciembre de 2013 se realizó una votación para decidir si se aprobaba la Reforma Energética o no, en ese tiempo Miguel Barbosa era senador de PRD y fue hospitalizado debido a complicaciones con la diabetes que padece, por lo que se reincorporó a las actividades legislativas hasta comienzos de enero de 2014.

Fue en diciembre cuando se aprobó la Reforma Energética con 354 votos a favor y 131 en contra, y con 15 ausencias.

Posteriormente, el 17 de julio de 2014, Barbosa la rechazó con su voto particular, cuando se discutió el primer dictamen, pues dijo que “de aprobarse, dañará gravemente al patrimonio de nuestra nación”.

En tanto, el 31 de agosto de 2014, fue electo como Presidente del Senado de la República, para el periodo del 2014 al 31 de agosto de 2015.

Los siete legisladores que señala Lozoya, son:

En tanto, las supuestas entregas de sobornos, se dieron de esta forma:

10 millones de pesos, en la Torre Hares (Av. Ejército Nacional #225, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX)

900 mil pesos y luego 13 millones de pesos, en oficina alterna de Pemex (Montes Urales #425, Lomas de Chapultepec, CDMX)

12 millones 800 mil pesos, en oficina alterna de Pemex (Montes Urales #425, Lomas de Chapultepec, CDMX)

12 millones 800 mil pesos, en oficina alterna de Pemex (Montes Urales #425, Lomas de Chapultepec, CDMX)

6 millones 400 mil pesos, en oficina alterna de Pemex (Montes Urales #425, Lomas de Chapultepec, CDMX)

12 millones 800 mil pesos, en oficina alterna de Pemex (Montes Urales #425, Lomas de Chapultepec, CDMX)

Dentro de las acusaciones del ex director de Pemex, señala el caso del hermano del gobernador de Puebla, Felipe Barbosa, ya que refiere que presuntamente solicitaba su reubicación de Guerrero a la Ciudad de México, así como una mejora en el puesto que tenía en Pemex.

En ese sentido, desde el pasado mes de julio de 2020, Barbosa refirió que no podía ser señalado por Lozoya, debido a que siempre rechazó la reforma y recordó que cuando llegó al Pleno del Senado se encontraba en grave estado de salud.

Tras darse a conocer la denuncia de Lozoya, Miguel Barbosa reiteró en conferencia de prensa este 18 de agosto de 2020 lo que ya había mencionado el mes anterior, y sobre su hermano, mencionó que lleva más de 30 años trabajando como ingeniero en diversas gasolineras del país, aunque supuestamente nunca adscrito a Pemex; además comentó en la actualidad labora en una central del Estado de México.

Aunado a ello, refirió que optará por presentar una ‘demanda por daño moral’, ya que insiste en que las acusaciones son falsas y no hay pruebas que muestren lo contrario.

“No habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, es mala estrategia de ellos de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, nada y, repito, eso sí: voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya”, expresó.