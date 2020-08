Actualmente México y el mundo viven una crisis económica y una de las consecuencias más grandes que ha traído, es la pérdida de empleo, por lo que muchas personas se han visto en la necesidad de retirar dinero de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los retiros anticipados de dinero en los Afores por causa de desempleo aumentaron 40.1% en mayo del 2020, respecto a los del año anterior.

En el 2019 se realizó un sondeo por parte de la plataforma de servicios financieros, Coru.com y la empresa de grupos de mercado Brand Engagement, donde se estableció que en México, el 34.5% de adultos jóvenes de 20 a 39 años de edad, no cuentan con ningún plan de ahorro para el retiro, el 45.4% si cuentan con un plan o Afore con su trabajo, el 9% lo tiene contratado por su cuenta, el 4.5% dice tener ambos (con el trabajo y uno aparte) y el 6.5% no sabe si tiene algún Afore.

Además, Oxfam México señaló que la mitad de los mexicano carece de seguridad social y que 4 de cada 10 personas viven con ingresos laborales insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. Por lo que, se interpreta que tampoco cuentan con Afore.

No se recomienda el retiro de dinero antes de tiempo, ya que podría bajar hasta el 19% en la cuenta de ahorro para cuando llegue el momento del retiro, además de perder semanas ya cotizadas. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore), expresó su sorpresa en cuanto a que el promedio de ahorro que tiene la población mexicana es de 70 mil pesos.

¿Cómo encontrar y consultar tu afore?

Debes tener en cuenta que para tener un Afore, debes de trabajar o haber trabajado como asalariado; o si eres trabajador independiente, el Afore lo debiste tramitar tú, así que “si siempre has trabajado por tu cuenta y no sabes nada de tu Afore, es porque seguramente no tienes”, señaló Ivan Hernández, director de Coru.com.

A continuación te mostraremos los pasos a seguir para encontrar tu Afore en internet:

Entra a la página de e-SAR , que es el sistema oficial de la Consar para realizar trámites relacionados con los Afores. Debes ingresar al apartado que dice “ Localizar tu afore ” y llenar un formulario para iniciar tu trámite. Necesitarás tener a la mano: tu Número de Seguridad Social (NSS) o tu Clave Única de Registro de Población (CURP). El NSS lo puedes encontrar en las páginas del IMSS o INFONAVIT, dependiendo tu institución, o también aparece en tus recibos de nómina. La respuesta te llegará casi de inmediato a tu correo electrónico, si no es así, puedes comunicarte al servicio gratuito de Sartel de la Consar: 1328-5000. Una vez que te respondan, ya sea por email o por teléfono, te harán saber si tienes una cuenta individual, la cual es aquella donde el gobierno acumula tus aportaciones y las asigna a las Afores que den mayor rendimiento neto.

¿Qué hacer en caso de querer retirar dinero?

Existen dos tipos de retiro, parcial o total, pero en el caso de que quieras hacer el retiro parcial por desempleo, el beneficio dependerá de la institución a la que estés afiliado.

En términos generales lo que debes hacer es:

Realizar la Pre-solicitud de Retiro Parcial por Desempleo la página del e-SAR para obtener la Clave Única de Servicio o bien, acudir directamente a alguna sucursal de la Afore que administra la cuenta individual para que el personal de la Administradora auxilie al trabajador en la presentación de la Pre-solicitud. Acudir a la sucursal seleccionada en la Pre-solicitud y presentar: Pre-Solicitud de disposición de recursos por Retiro Parcial por Desempleo generada en el portal E-SAR

Solicitud de disposición de recursos por Retiro parcial por desempleo debidamente llenada y firmada, misma que será proporcionada por la Afore.

Identificación oficial

Algún documento que contenga el NSS del trabajador.

Estado de cuenta bancario a nombre del trabajador con número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) (opcional). La Afore gestionará el trámite ante el IMSS en un plazo no mayor a 10 días hábiles de haber recibido la solicitud para obtener el certificado del derecho al Retiro Parcial por Desempleo. Una vez certificado el derecho por parte del IMSS o ISSSTE, la Afore pondrá a disposición del trabajador los recursos correspondientes de conformidad con el derecho otorgado por el Instituto.

Afiliado al IMSS

Debes tener, por lo menos, dos años de cotización y tres con una cuenta abierta, puedes retirar mínimo 30 días y máximo 90 días de tu salario base de cotización.

La Afore te entregará la cantidad que te corresponde en un máximo de cinco días hábiles vía cheque o depósito (se te descuentan semanas de cotización. Y este beneficio se puede solicitar cada 5 años.

Para más información ingrese a: Retiro Parcial por Desempleo IMSS

Afiliado al ISSSTE

Este derecho lo puedes usar si tienes una cuenta individual y acreditas, con los estados de cuenta correspondientes, que no efectuaste retiros en los últimos 5 años. Puedes retirar menos de 75 días de tu sueldo base o el 10% del saldo registrado en tu Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad Avanzada y Vejez.

Para más información ingrese a: Retiro Parcial por Desempleo ISSSTE

