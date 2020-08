Suman 130 fallecidos y 4 mil 700 heridos en Beirut, Líbano

Las explosiones suscitadas en Beirut, Líbano, han cobrado 130 vidas y hay 4 mil 700 heridos, hasta la mañana de este 5 de julio. De los cuales, la Embajada de México en dicho país informa que no se tiene el reporte de ningún mexicano afectado.

El primer ministro libanés, Hasan Diab informó que el incidente fue por un cargamento de nitrato de amonio de 2 mil 750 toneladas, que fue decomisado hace 6 años y que no contaba con las medidas preventivas para evitar este tipo de siniestros.

En ese sentido, aunque la causa de la explosión sigue sin conocerse, aseveró que continuarán con las investigaciones y asimismo buscarán al responsable de dejar desprotegido el edificio donde se guardaba el amonio, ya que “expuso la seguridad de los ciudadanos” y procederán a aplicarle el “castigo máximo, ya que esta catástrofe no pasará sin responsabilidades”, según lo detalló en un informe televisado.

Al momento, el Gobierno de Líbano ordenó poner bajo arresto domiciliario a los directivos de la Autoridad Portuaria de Beirut, mientras continúan indagando en la causa de que explotara el químico.

Mientras que el Consejo de Defensa Supremo ha declarado Beirut como zona catastrófica, así como estado de emergencia durante dos semanas, y el presidente del país, Michel Aoun, declaró tres días de luto además informó de un fondo de emergencia por un valor aproximado a los 66 millones de dólares.

Everyone of you who visited #Lebanon in the past must have gone to Gemmayzeh street in Beirut.

This is Gemmayzeh now after the blast. @akhbar pic.twitter.com/frL98ZjRwN

