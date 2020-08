Gracias a peticiones de usuario de la red social Twitter, los creadores lanzaron una nueva función para las respuestas de los tweets. Dicha función se estuvo probando desde el mes de mayo y fue hasta el 11 de agosto que salió para todos los usuarios.

Lo probamos, nos Twitteaste, ¡y ahora ya está disponible para todas las personas! Al crear un Tweet, puedes abrir las respuestas para todos, las personas que sigues, o solamente a las que menciones 👇 pic.twitter.com/DACCglJyla — Twitter Latin America (@TwitterLatAm) August 11, 2020

¿Cómo funciona?

A la hora de que vas a escribir un tweet, aparecerá por encima del teclado un apartado que dice Cualquier persona puede responder, después, al darle clic se desplegará un menú con las siguientes opciones:

Todos. Cualquier usuario de Twitter puede contestar, dependiendo de la configuración predeterminada. Personas que sigues. Solo las personas que mencionas. El usuario tendrá que mencionar, por lo menos, a un usuario.

Al seleccionar la opción dos o tres, las configuraciones harán que, al publicar el tweet, el icono de respuesta se vea más claro para las personas que no pueden contestar.

Es importante saber que, aún con la configuración de respuesta, las personas que no puedan contestar, aún podrán:

Ver el tweet y sus respuestas

Dar retweet o retweet con comentario

Compartir

Dar Me Gusta a esos tweets.

¿Para qué?

Twitter explicó que lanzó esta función por diferentes razones, ya que siempre están intentando cambiar para el bien del usuario, sin quitar la esencia que caracteriza a esa red social.

La primera razón es para que los usuarios se sientan más seguros, cómodos y protegidos del spam y el abuso, ya que, esta configuración limitará a esas personas que mandan respuestas consideradas “molestas”.

Twitter explicó que no aumentaron Mensajes Directos no deseados y no se utilizaron las funciones de “silenciar” o “bloquear durante las pruebas.

Las personas podrían tener conversaciones más significativas sobre temas sensibles (o no), como el coronavirus, ideales políticos u opiniones personales, sin recibir ningún tipo de agresión.

Los usuarios podrán seguir viendo los diferentes puntos de vista, aún con esta configuración, ya que, según las pruebas realizadas por Twitter previamente, los usuarios se ven más atraídos a los tweets con pocas respuestas respecto a ciertos temas.

Sin embargo, a pesar de no poder contestar, la gente seguirá teniendo la opción de compartir sus puntos de vista con las funciones de retweet con comentario.

