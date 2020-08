La venta de mascarillas N95 se disparó en los últimos meses, por lo que salieron múltiples versiones de copias no avaladas por las autoridades sanitarias y que no se puede constatar que están cumpliendo su propósito, aseveró el doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología.

Esta protección es una de las más efectivas para evitar contagios por COVID-19, al permitir filtrar al menos el 95% de partículas, sin embargo no son para uso prolongado y por ende no se recomiendan para la población en general, sino exclusivamente para uso médico en casos específicos.

¿Cómo detectar si es original?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), es la dependencia que se encarga de regular todos los productos de salud, por lo que si una mascarilla N95 es original deberá de tener un registro sanitario avalado por esta.

Aunque la prueba más sencilla es que, debido a la alta eficiencia que tienen, es muy poco el tiempo que una persona puede pasar con ella porque disminuye el intercambio que hay de oxígeno y aire entre la mascarilla y las vías respiratorias.

Por ello, si cualquier persona la utiliza por más de 30 minutos o una hora, va a sentir que le falta aire, y si esto no pasa es porque no está siendo eficiente y por lo tanto no es original.

No recomendable para la población

El funcionario hizo hincapié en que el uso de mascarillas N95 debe de reservarse para uso médico, y no para cualquiera, ya que solo está indicada en procedimientos muy cortos y donde se van a generar aerosoles, como:

Al tomar muestras de COVID-19

Al proceder a intubar a los pacientes de COVID-19

En ese sentido, reiteró que lo recomendable para la población en general es el uso de mascarillas reusables y lavables, que en su gran mayoría son de tela, y que tengan tres capas.

__

POB/KPM