Similar al caso de George Floyd, este domingo 23 de agosto se suscitó el caso de Jacob Blake, un hombre afroamericano que se encuentra paralizado de la mitad inferior de su cuerpo debido a que recibió 8 balazos por parte de policías en Kenosha, Wisconsin. Tras el hecho, se desataron múltiples protestas masivas dentro de Estados Unidos, incluso en el deporte cancelaron eventos por ello.

El domingo se realizó una llamada a los servicios de emergencia por un incidente doméstico, y posteriormente se dio un tiroteo que involucra a un oficial, el motivo no lo revelaron las autoridades, sino el abogado de la familia Blake, Ben Crump.

El representante legal detalló que el tiroteo se habría desatado luego de que Blake intentará detener una pelea entre dos mujeres, y dos testigos informaron a un medio local el mismo motivo aunque también agregaron que la policía amagó con usar pistolas de descargas eléctricas taser contra él antes de que comenzaran con las detonaciones.

A través de un video que circula en redes sociales se puede observar como Jacob Blake intenta abordar su camioneta y dos oficiales lo siguen, uno de ellos, identificado como Rusten Sheskey, comenzó a dispararle en múltiples ocasiones.

Ben Crump, informó mediante su cuenta de Twitter que los tres hijos de la víctima, de 3, 5 y 8 años de edad (uno de ellos cumplió años ese día), se encontraban a bordo del vehículo, por lo que vieron cuando le dispararon a su padre.

Confirmed: Jacob Blake’s 3 SONS were IN THE CAR he was getting into when @KenoshaPolice shot him tonight. They saw a cop shoot their father. They will be traumatized forever. We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our kids deserve better!! #JusticeForJacobBlake

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020