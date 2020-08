Linchado en Tlacotepec era empleado de servicio de cable, aseguran familiares

Familiares de la persona que fue linchada en la junta auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, aseguraron que la víctima era un trabajador que operaba para la empresa Megacable y no un secuestrador.

Al respecto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró que hay una “investigación en curso” y hasta ahora no se ha confirmado esta versión, sin embargo, opinó que lo ocurrido fue un delito y se aplicará la ley.

“De las investigaciones hasta hoy realizadas puede llevarse a concluir que no se trataba de ningún secuestrador, que se trataba de una persona que trabajaba no para Megacable, sino que hacía trabajos relacionados con esa empresa cablera, pero no era trabajador de la empresa. Eso es lo que está en curso investigándose, tampoco está definido. Todo se está investigando, pero aclaro, lo que ahí ocurrió fue un delito. Más allá de que este señor hubiera intentado secuestrar a un niño. Aplicaremos la ley, no hay duda de que aplicaremos la ley y pronto”.

En medios locales también ha surgido la versión de que el hombre fue detenido por haber participado en una riña callejera con otras personas alcoholizadas en la vía pública

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el gobernador señaló que hay tres personas identificadas como los incitadores.

“Se trata de tres personas que incitaron a otras para primero detener a un hombre al que le imputaban haberse querido robar un niño y que por tal fue llevado detenido a la cárcel de la junta auxiliar de San Marcos y después la incitación de esas tres a muchas más personas para extraer a este hombre, inclusive derribando la puerta con una patrulla, extraerlo para asesinarlo a golpes y después incinerarlo”.

Tras este hecho, el gobernador anunció que la Policía Estatal asumirá el control de la seguridad pública en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Será la Secretaría de Gobernación la que, en coordinación con el Ayuntamiento, se lleve a cabo esta acción.

David Méndez, secretario de Gobernación, indicó que desde 2019 se han registrado 108 intentos de linchamiento en 36 municipios de Puebla. En estos actos, han fallecido 5 personas y se han rescatado a 160.

--

POB/LFJ