Ante la presencia de lluvias fuertes en el estado, se han dado afectaciones importantes en los hogares de algunos poblanos. Tan solo este domingo 9 de agosto, Protección Civil reportó 89 viviendas con daños materiales. Por ello, te presentamos las recomendaciones que debes tomar para prevenirlo o actuar en el momento.

1 No esperes a estar inundado para actuar: Puedes llamar a Protección Civil, al Organismo de Limpia (222 244 0004, extensión 104) o a Agua de Puebla si el agua sale de alguna coladera en el interior de tu hogar o en la calle, con el propósito de desazolvar el drenaje, ya que en muchas ocasiones las inundaciones son provocadas por basura o residuos naturales que se alojan en el fondo de las tuberías y son difíciles de remover. Asimismo, el Ayuntamiento de Puebla cuenta con la línea de atención para brindar asesoría y orientación sobre problemáticas de inmuebles vulnerables (222 209 4400, extensión 6034).

2 No intentes contener el agua con jergas ni trapos: Cuando el agua sube rápidamente de nivel y puede entrar a tu casa por alguna puerta, no uses estos elementos para tapar el espacio entre el piso y la puerta, ya que absorben muy poca agua y su poco peso hará que floten al ingresar más lluvia. Aunque sí puedes utilizar toallas, de preferencia las más grandes que tengan, puesto a que acumulan más agua y se mantienen más tiempo en su lugar.

3 Pon atención a las coladeras: Si el agua ingresa por esta vía, en un baño o patio, una forma de impedir que llegue al interior de la casa es tapar el boquete con una pelota de plástico o hule; para asegurar que se mantenga en su lugar hay que color encima un objeto pesado. Cuando finalice la lluvia hay que retirar ambos objetos.

4 Cuida los cables: Si el agua ya ingresó a tu hogar, es necesario desconectar cualquier cable enchufado a una toma de corriente, antes de intentar resguardar cualquier otra cosa al interior de tu vivienda, ya que el agua es conductor natural de electricidad, por lo que es más fácil que cualquier persona se electrocute al tener contacto sus pies con el agua, así como dañar electrodomésticos.

5 Evita el daño a tus muebles: Luego de que ingrese el agua debes de proceder a sacarla inmediatamente para evitar daños en los pisos y muebles, aunque no tengas tantas cubetas puedes hacerlo con ollas, botes de basura e incluso un garrafón de plástico cortado.

6 Si la casa está tan inundada como la calle: Hay que llamar inmediatamente a Protección Civil.