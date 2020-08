La Virgin Money Unity Arena, ubicada en Newcastle, Reino Unido, organizó el concierto de Sam Fender y, como parte de la nueva normalidad, se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad y con distanciamiento social.

Todo el personal contaba con protección, incluyendo cubrebocas, careta y guantes y para los usuarios ofrecieron sanitizante y toma de temperatura.

En todo el terreno estaban distribuidas estructuras de metal separadas por 2 metros de distancia, en donde cabían un máximo de 4 personas.

El cupo de esta arena previo a la pandemia era de 45 mil personas, sin embargo, gracias a la nueva normalidad y a la nueva distribución, solo ingresaron 2 mil 500 personas.

Además, todos los espacios fueron desinfectados continuamente durante el concierto, incluyendo los baños.

Toilets fogged & ready for everyone at the Arena this evening. ✅🚽 #VMUnityArena #clean #covidsafe pic.twitter.com/PpI0hSuZ9S

— Virgin Money Unity Arena (@VMUnityArena) August 13, 2020