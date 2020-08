OPINIÓN: El Mercedes rosa

Las relaciones entre los equipos de la parrilla de Fórmula 1 son de diversa naturaleza. Haas y Alfa Romeo dependen de las unidades de potencia de Ferrari. AlphaTauri es prácticamente el equipo junior de Red Bull. Renault es el proveedor de los motores de McLaren. Tampoco es un secreto la cercanía entre Racing Point y Mercedes.

Sin embargo, esta colaboración despertó sospechas entre todos los equipos de Fórmula 1 durante las sesiones de práctica de pretemporada, celebradas en Barcelona. La similitud entre el auto 2020 de Racing Point (RP20) y la versión 2019 del auto de Mercedes (W10) era asombrosa a simple vista. De manera informal, muchos seguidores de la máxima categoría llamaron “el Mercedes rosa” al RP20.

Luego del GP de Estiria, Renault planteó formalmente una queja ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El equipo francés argumentó que el RP20 utiliza los mismos ductos de frenos del W10, una práctica que no es permitida por las regulaciones actuales. Los equipos pueden adquirir partes específicas de sus autos, a excepción de un grupo denominado “partes listadas”, las cuales deben ser desarrolladas por cada equipo. Los ductos de frenos se encuentran entre las partes listadas de 2020.

Debido a la complejidad del caso, la investigación de la FIA demoró varias semanas. La resolución fue anunciada unas horas antes del inicio de las prácticas libres del GP del 70 aniversario. En suma, Racing Point perderá 15 puntos del campeonato de constructores, además de que le fue impuesta una multa de EUR 400,000. El detalle importante es que el equipo podrá seguir utilizando los componentes impugnados por Renault, porque la FIA determinó que no es realista esperar que el equipo los cambie antes de que finalice la temporada.

La decisión no dejó satisfechos a los competidores de Racing Point, principalmente a quienes se ubican a “media tabla” del campeonato, por lo que no sería raro que la decisión de la FIA sea impugnada. Con el diseño del RP20, el equipo cuenta con uno de los mejores autos de la parrilla, a pesar de que sus pilotos no han podido exprimir al máximo su potencial.

Parada de boxes

Buena forma de celebrar el 70 aniversario de Fórmula 1 para Valtteri Bottas. Mercedes anunció que renovó el contrato del piloto finés, quien se mantendrá en el equipo al menos hasta el final de 2021. Con esto, los campeones ponen fin a los rumores que situaban a Bottas fuera del equipo comandado por Toto Wolff.

Bandera a cuadros

Todo parece indicar que Hamilton no tendrá problemas para llevarse una nueva victoria y seguir acercándose al récord de todos los tiempos establecido por Schumacher. El podio puede completarse con su compañero de equipo y Nico Hulkenberg, de Racing Point.