Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, anunció que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, presentó una denuncia de hechos en la que señala a Enrique Peña Nieto, ex presidente de México y a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, de haber recibido más de 100 millones de pesos en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

A través de un video, el Fiscal indicó que los supuestos sobornos fueron:

“utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República, y el que después fue presidente [Enrique Peña Nieto] y su secretario de Hacienda [Luis Videgaray] son las personas, que este individuo [refiriéndose a Emilio Lozoya] señala fueron los que le ordenaron, que se dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron en la campaña”.

En la denuncia, Emilio Lozoya también señaló la compra de votos para aprobar las reformas estructurales entre 2013 y 2014, con la entrega de 120 millones de pesos a un diputado y cinco senadores, sin que por el momento se revelen los nombres.

También acusó a Peña Nieto y Videgaray de dar 84 millones de pesos a varios legisladores, al secretario de Finanzas de un partido político y también más de 200 millones de pesos para aprobar dichas reformas estructurales.

Según el Fiscal, Lozoya señaló a cuatro testigos y entregó recibos y un video que prueban sus dichos. Con esto, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y si es procedente, llamará a comparecer a los imputados.

