PODCAST E7: Póngale aguacate… y limón

Lo más probable es que cuando Enrique Olvera escribió su columna “No sabes quién soy”, no se imaginó todas las reacciones que iba a generar. El mensaje central parece asomarse al final del artículo: el cliente no siempre tiene la razón en un restaurante, así como tampoco la tienen quienes deciden no usar cubrebocas.

La columna y sus reacciones motivaron este mano a mano, en el que Juan Carlos e Israel se preguntan si siempre existe una forma adecuada de hacer las cosas. Puede ser beber café, asistir a un restaurante o beber cerveza. Eso sí: no se vale es recurrir a argumentos clasistas con el pretexto del “buen gusto”.

¿Ustedes son de los que le pondrían limón a un platillo “de autor”?

¿Qué es mano a mano?

Mano a mano es un podcast de debate ameno y sin restricciones sobre temas de la agenda mediática, mainstream, abordados en Poblanerías. Conducido por Juan Carlos Sánchez e Israel Rosas, dos personas que no son especialistas, pero sí usuarios, porque en la era de Internet "todos somos usuarios".