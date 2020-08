Este viernes 28 de agosto dará inicio el proceso de inscripción de los alumnos que ingresarán a la BUAP en el nivel medio superior.

Por primera vez en la historia, la BUAP aceptó a todos los aspirantes al nivel medio superior, por lo que tendrá más de 17,000 nuevos estudiantes que tomarán clases virtualmente durante el semestre de otoño 2020.

El primer paso del proceso de admisión, que consta de la inscripción en Autoservicios y envío de documentos se llevará a cabo del 28 al 31 de agosto de acuerdo al horario asignado a cada estudiante.

En este paso, los estudiantes deberán subir los siguientes documentos para poder imprimir su póliza de pago de inscripción:

* Acta de Nacimiento Reciente

* Certificado de Estudios concluidos Secundaria legalizado (los certificados pertenecientes al Sistema Educativo Nacional no requieren legalización).

* Fotografía (de rostro, de frente, sin lentes y a color. No selfies)

* Identificación oficial con fotografía (credencial de estudiante, pasaporte, licencia de manejo)

* Formato de consentimiento para uso de Datos Personales firmado.

El segundo paso del proceso será la validación de documentos, la cual se llevará a cabo del 29 de agosto al 3 de septiembre. Este paso es realizado por la BUAP y los estudiantes únicamente podrán revisar el estatus, mismo que variará entre los siguientes:

* En revisión.

* Validado (todos los documentos cumplen con los requisitos).

* No validado (el documento incumple con algún requisito y no podrá subirse nuevamente).

* Con observaciones (El archivo no es legible, por lo cual podrás volver a subirlo con fecha máxima el 4 de septiembre a las 23:59).

Finalmente, el tercer paso consistirá en la impresión de póliza de inscripción, horario de clases y carta de entrega o adeudo de documentos. La impresión de póliza estará disponible únicamente del 29 de agosto hasta las 23:59 del 5 de septiembre.

Finalmente, los estudiantes deberán hacer el pago de póliza de inscripción con fecha límite del 30 de septiembre, quienes no lo hagan, perderán su lugar en la BUAP.

Las clases virtuales para el nivel medio superior arrancarán el próximo lunes 7 de septiembre de manera virtual, y en diciembre harán su examen de "admisión-colocación".

