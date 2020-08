El Secretario de Salud del Estado de Puebla, José Antonio García dio a conocer que la cifra de contagios confirmados por coronavirus hasta la mañana de este jueves 13 de agosto es de 25,151 personas detectadas como positivos.

El primer caso de la pandemia en la entidad se confirmó el pasado 10 de marzo y desde entonces, la cantidad de casos confirmados ha aumentado constantemente por cinco meses consecutivos.

Asimismo, las cifras oficiales indican que actualmente se tienen 1372 casos activos en la entidad y 3113 personas han perdido la vida a causa de la pandemia. La tasa de mortandad en la entidad es del 8,07%

El continente de Oceanía es el más pequeño en el mundo, formado por islas, la mayoría de ellas con una superficie terrestre muy pequeña.

Su ubicación geográfica y la limitación de medios de transporte para acceder a la mayoría de los países de la zona, les ha permitido tener mayores medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

En total, Oceanía acumula 25,425 casos confirmados hasta el 13 de agosto, apenas 274 más que la entidad poblana. Australia, el país más grande del continente acapara el 88% de los casos confirmados en el continente.

This daily infographic provides a quick view of the current coronavirus (#COVID19) situation in Australia. https://t.co/lA7toeVhzt pic.twitter.com/EY9eWvsURx

— Australian Government Department of Health (@healthgovau) August 13, 2020