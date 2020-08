El nuevo ciclo escolar 2020-2021 dio inicio el lunes 24 de agosto y el regreso a clases a través de la televisión, radio y/o internet dieron inicio con ello. El Gobierno Federal ha dicho que no cambiará hasta que el semáforo permita lo contrario.

Por lo que aquí te damos 8 recomendaciones para tus clases en línea y no mueras en el intento.

1. Establece y adapta tu espacio de estudio.

Debes establecer un lugar fijo para tu actividad, además tener una mesa o un escritorio donde puedas tener un apoyo para tus útiles escolares ya sea tus cuadernos, tus lápices, plumas, colores, tu computadora, etc.

El espacio debe tener buena iluminación y, de preferencia, que pueda correr un poco de aire. Evita las distracciones.

2. No debes estudiar ni tomar tus clases acostado en la cama.

La cama no es un buen lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia, ya que si estás ahí realmente no ayuda al aprendizaje, no prestas mucha atención y no puedes estar despierto como deberías.

3. Debes crearte hábitos con horarios establecidos.

Tienes que poner tu despertador, levantarte y hacer la rutina que hacías previo a la pandemia o adaptarla lo mejor posible. Crear tu horario y organizar tus tiempos. Las clases en línea son igual de importantes que las presenciales y las tareas también.

4. Prepara tus útiles previamente.

Asegúrate de tener todo lo necesario antes de comenzar tu día con tus clases en línea. Es importante mantener orden para poder seguir los hábitos y los horarios que ya estableciste.

5. Ten paciencia.

Piensa que tanto tú como estudiante, como los profesores, están teniendo nuevas experiencias con la nueva normalidad y el adaptarse a la tecnología.

6. Asegúrate de mantener una buena comunicación.

Crea grupos con los estudiantes de tu clase, envía correos o mensajes de Whatsapp, Messenger o lo que tengas disponible, a tu profesor si tienes dudas; si necesitas ayuda, no dudes en buscar asesoría por parte de tu profesor, profesora o hasta de un compañero. Ahora más que nunca debes responder todas tus dudas.

7. No olvides que sí tienes los recursos, ¡utilízalos!

Si tienes acceso a internet, ahí podemos encontrar millones de cosas, por lo que, si tienes dudas, puedes buscar vídeos, páginas, infografías para ayudarte a resolver dudas.

8. Sé solidario.

Comparte con tus compañeros información que les pueda servir, ya que todos estamos pasando por la misma situación.

__

POB/RPC