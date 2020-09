Puebla ha cumplido una década con una política que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Pero durante ese mismo tiempo se han gestado redes de apoyo entre mujeres que se han preparado para orientar, apoyar y acompañar a otras mujeres durante los procesos de aborto.

Esto, sin embargo, les ha significado que sean hostigadas en redes sociales o que grupos religiosos simulen, a través de perfiles falsos, solicitudes de información con las organizaciones civiles que impulsan la despenalización del aborto en el estado.

Las redes de apoyo abordan muchas áreas. Van desde la asesoría psicológica posaborto, a la canalización con otros grupos para que les donen el medicamento que se necesita para interrumpir el embarazo y la entrega de apoyos económicos cuando se necesitan otro tipo de procedimientos.

También presionan a las autoridades de salud cuando éstas se niegan a otorgar el servicio de interrupción de embarazo, aun cuando se trata del producto de una violación o de casos en los que se encuentra en riesgo la vida de las mujeres, o de otra de las cuatro causales en las que se encuentra permitido.

Manatí conversó con mujeres que pertenecen a estas redes de apoyo dedicadas a brindar “acompañamientos amorosos”, como llaman al proceso de interrupción del embarazo seguro desde casa.

La identidad de estas mujeres ha sido reservada debido a que su respaldo, en muchas ocasiones, genera que sean hostigadas en sus perfiles de redes sociales por grupos antiderechos.

También se ha decidido mantener en el anonimato el nombre de las organizaciones civiles en donde colaboran, debido a que en Puebla interrumpir el embarazo en “cualquier momento de la preñez” es considerado un delito a quien lo practique.

Por ejemplo, cuando Ana lee las solicitudes que llegan a la página de la organización social de la que forma parte, prefiere contactar por su cuenta a las interesadas.

Antes de hacerlo, revisa que los perfiles sean auténticos, porque se ha encontrado con algunas cuentas falsas y otras más que están ligadas con grupos religiosos opositores a la despenalización del aborto.

Te podría decir que no todas las mujeres la viven de la misma manera, porque tenemos asociado que un aborto es muy complicado y muy difícil. Hay mujeres para quienes sí puede ser muy difícil, incluso en algunas ocasiones he tenido que recomendar psicólogas feministas para que hagan el acompañamiento posterior. Por la culpa, por las ideas que nos meten que es un bebé o la presión de la pareja de que ‘yo no quiero’, les afecta a ellas, las afecta emocionalmente”.

Ana también se ha encontrado a mujeres que no se ven afectadas con esta experiencia y que incluso se sienten liberadas, porque continuar con un embarazo era una carga, por lo que le agradecen haberlas apoyado.

También ha conocido a mujeres que sí deseaban su embarazo, pero que este tuvo que ser interrumpido debido a que el producto tenía malformaciones. No pocas veces el personal médico se ha negado a realizarles este procedimiento bajo el alegato de que deben esperar más, por lo que las pacientes optan por las redes de apoyo.

Las redes a las que pertenece Ana han capacitado a otras mujeres en el interior del estado para que acompañen a mujeres fuera de la capital poblana y a su vez a otras compañeras para que sigan con la labor que ha desempeñado.

Como se sabe, el aborto ha sido, durante los últimos años, una demanda entre mujeres de distintos municipios. De 2016 a 2019, 416 mujeres de 56 municipios de Puebla acudieron a las clínicas de la Ciudad de México en las que la interrupción del embarazo es legal y segura.

“Rompes estereotipos”

Martha, quien es integrante de otra red de apoyo desde hace seis años, no cree en los estereotipos de mujeres que abortan. Dice que suele pensarse que sólo las jóvenes o adolescentes con una vida sexual muy activa son proclives a solicitar estos procedimientos.

Pero en este tipo también ha conocido a mujeres que ya son madres o que están en la menopausia y no pensaban embarazarse a esa edad.

Al principio me generaba mucho nervio, porque decía, ay, ¿si algo sale mal? Porque al final tú has escuchado todos los mitos que hay sobre el tema. Sin embargo, he podido reconocer la manera en que las mujeres interrumpen su embarazo y lo que sienten al vivirlo acompañadas. El que a mí me permitan acompañar estos procesos y que confíen, porque muchas veces es un tema de confianza, muchas veces nunca nos hemos visto en persona, sobre todo ahorita con la pandemia”