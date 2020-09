Es muy bueno lo que están haciendo con el nuevo etiquetado, pero me da un poco de tristeza que no se le da la importancia a ver a un nutriólogo que nos eduque, más que nada para saber qué podemos comer, qué no podemos comer. Porque yo he visto, por ejemplo, en redes sociales que dicen ‘tiene el etiquetado la Coca , pero igual yo me la tomo’ y no se trata de eso, sino de tener conciencia de lo que estamos comiendo, de que somos el primer país con obesidad infantil y de los primeros en adultos. Hay que pensar ¿qué calidad de vida quiero tener yo?, lo ideal es saludable y no estar dependiendo de medicamentos”