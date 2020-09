Algunos bares de Cholula han comenzado a reanudar sus servicios, tras seis meses de cierre, añadiendo servicio de comida y ajustándose al horario establecido por el gobierno del Estado.

A través de redes sociales, los bares anunciaron la reapertura en el horario establecido por la Secretaría de Economía desde el 20 de septiembre como parte de la Fase 3 de la “reapertura responsable”. De acuerdo con la autoridad, los restaurantes tienen permitido abrir con un aforo de 33% de lunes a sábado hasta las 23 horas y los domingos hasta las 19:00 horas.

El cambio de semáforo en Puebla supone que los espacios públicos abiertos se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados (como cines, teatros y antros) se pueden abrir con aforo reducido.

Sin embargo, Miguel Barbosa, gobernador del estado, comentó en conferencia de prensa que, Puebla seguirá con las condiciones del semáforo naranja, aunque el gobierno federal ya lo haya puesto en color amarillo.

Esta calificación no nos va a llevar a bajar la guardia. Para nosotros Puebla tiene que seguir, por un plazo más, en condiciones de naranja. Mientras no bajemos de manera muy sensible lo que ocurre en la zona conurbada, no podemos irnos a amarillo. Vamos a hacer las cosas con cuidado”.