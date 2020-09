Las estafas en redes sociales siguen estando presentes, desde personas que ofertan trabajos falsos, hasta pseudovendedores que en cuanto les depositas por algún producto o servicio te bloquean. Por ello, es importante aprender a detectar posibles estafas y, sí ya fuiste víctima, saber cómo actuar.

Las estafas más comunes

1 Estafas románticas.- Existen personas que se crean cuentas falsas en redes sociales simulando ser una persona que no son, para encontrar a víctimas de las que se ganan la confianza e incluso llegan a tener un ciber-romance, posteriormente les piden dinero como para viajar a conocer a la otra persona u otras cosas que resultan ser falsas.

2 Estafas relacionadas con la lotería.- Personas se hacen pasar por instituciones o empresas y te hacen creer que ganaste algún concurso, pero para poderte entregar el ‘premio’ te piden dinero a cambio o pueden pedirte tus datos bancarios incluyendo claves para poder usarlas.

3 Estafas relacionadas con préstamos.- Algunos usuarios suelen anunciar en grupos o enviar mensajes argumentando que ofrecen préstamos instantáneos, sin checar buró de crédito ni nada más, a cambio de una módica suma de dinero por adelantado, pero jamás te dan el supuesto préstamo.

4 Robo de token de acceso.- Estafadores que intentan ingresar a tu cuenta y difundir spam, pueden enviarte un enlace en el que se solicite el acceso a esta, de acuerdo a Facebook.

5 Estafas laborales.- En cuanto a los empleos que se ofertan en la red social, existen algunos que son engañosos o falsos que incluso piden dinero para poder ingresar o cambio de un ‘kit inicial’, pero jamás te dan un trabajo.

6 Estafa de sorteos, regalo de dinero u ofertas increíbles.- Similar a los de la lotería, usuarios aseguran hacer sorteos que en realidad no son verídicos, o que ofrecen ofertas increíbles como el último iPhone por 3 mil pesos, un minibar por 800 pesos, entre otros. Hay quienes dicen regalar dinero, pero para que su página tenga más víctimas, piden que compartas la publicación en cierta cantidad de grupos “para poder darte el dinero”, pero es falso, alerta BBVA.

Recomendaciones

Debido a la cantidad de estafas que se dan, el propio Facebook da las siguientes recomendaciones:

Desconfía de las personas que no conozcas y que te pidan dinero

Desconfía de las personas que te pidan que les envíes dinero o tarjetas de regalo para recibir préstamos, premios u otras ganancias

Desconfía de las personas que te pidan una suma de dinero a fin de postularte para un empleo

Desconfía de páginas que representen a empresas grandes, organizaciones o figuras públicas y no estén verificadas

Desconfía de las personas que te pidan seguir conversando por un canal distinto de Facebook que sea menos público o menos seguro (por ejemplo, otro correo electrónico)

Desconfía de las personas que afirmen ser amigos o familiares en situaciones de emergencia

Desconfía de las personas que dan información falsa respecto de su ubicación. Si una persona se registra en Messenger con su número de teléfono celular, puedes consultar a qué país corresponde ese número. Si crees que una página tal vez te esté estafando, puedes consultar su ubicación

Desconfía de mensajes o publicaciones con faltas de ortografía o errores gramaticales

Desconfía de las personas o cuentas que te dirigen a una página para conseguir un premio

Pero, también hay formas de saber si una página de Facebook que vende artículos o servicios es real. Las páginas falsas o estafadoras suelen pagar por publicidad para llegar a las víctimas, ahí ponen el enlace a tu sitio web donde venden diversos productos a precios muy bajos, pero solo es un gancho.

Antes de realizar una compra de este tipo de sitios, verifica:

¿Qué reacciones tienen en sus publicaciones? Si hay de enojo, es muy posible que se trate de usuarios estafados

Si hay de enojo, es muy posible que se trate de usuarios estafados ¿Tienen comentarios negativos? Normalmente suelen borrarlos, pero en la publicación más reciente puedes buscar si algún usuario se ha quejado por un pago que realizó y no ha recibido su producto

Normalmente suelen borrarlos, pero en la publicación más reciente puedes buscar si algún usuario se ha quejado por un pago que realizó y no ha recibido su producto Revisa la transparencia de la página: Debajo de la sección de información viene este apartado donde dice cuándo se creó la página y si ha cambiado su nombre, y hasta de qué países son los administradores. Puede que una tienda diga que se ubica en México, pero en realidad son estafadores de otros países y ahí sale ese dato.

Revisa la sección 'opiniones' de la página: Aunque muchas páginas lo ocultan, si esta se encuentra pública allí puedes revisar comentarios donde si es una estafa seguramente habrá algún usuario que se quejó y advierte a posibles víctimas, la gran ventaja es que los dueños de las páginas sí pueden borrar comentarios, pero no es posible que borren las reseñas de esta sección.

Busca en Google: En el buscador puedes colocar “¿(Nombre de la página) es real?”, pues suelen haber sitios web de reseñas donde alertan de estafadores en redes sociales.

En el buscador puedes colocar “¿(Nombre de la página) es real?”, pues suelen haber sitios web de reseñas donde alertan de estafadores en redes sociales. OJO : Aunque la pagina suba 'capturas de pantalla de clientes' diciendo que ya les llegó su producto, puede que no sea real. Porque en ocasiones existe complicidad con personas para que comenten sus publicaciones o se hagan pasar por clientes, o incluso puede que sean capturas de pantalla editadas para parecer reales.

Si sospechas de una cuenta de otra red social o sitio web, puedes verificar si cuentan con página de Facebook y realizar los pasos anteriores.

De no contar con ella, en el caso de redes sociales puedes revisar las publicaciones y monitorearlas durante un par de semanas, para ver si no reciben comentarios negativos.

Si no estás seguro de si es una estafa o no, es recomendable no realizar la compra, o pedir que se realice mediante Mercado Libre o con pago a través de Paypal, así tu dinero queda protegido y puedes reclamar si no recibes el producto o servicio.

¿Fuiste víctima de una estafa?

En caso de haber sido víctima de una estafa, tienes varias opciones:

1 Si realizaste el pago mediante transferencia bancaria: Llama a tu banco para desconocer el cargo y solicitar un reembolso.

También puedes averiguar si la identidad del estafador es real o falsa, porque puede ser que te haya dado un nombre falso para no ser identificado, pero que el real sea otro. Para ello, sigue los siguientes pasos:

Identifica la clave de rastreo: Cuando se hace una transferencia, la app da un mensaje con datos donde incluyen esta clave

Accede a https://www.banxico.org.mx/cep/ o busca en Google “ rastrear operación Banxico ”

” Llena los datos que te piden y presiona “descargar CEP”

Abre el PDF y ahí vendrá el nombre real del estafador

Averigua el nombre real del EstafadorLos estafadores se ocultan bajo otros nombres. Es momento de que conozcas quien son en realidad.Comparte, ayudarás a mucha gente#estafabot Posted by Estafabot on Friday, September 4, 2020

De esta forma también puedes comprobar previo a realizar el pago si la persona es real, dile al vendedor que le harás una transferencia de un peso para comprobar que pase el pago por cualquier situación que se te ocurra, como que tu banco ‘últimamente te los ha regresado’. Así puedes transferir una cantidad significativa, verificar su identidad y saber si es estafa o no.

Otra forma similar, es asistir al banco de donde el estafador tiene la cuenta, le realizar un deposito mínimo y en el ticket de pago debe de venir obligatoriamente el nombre de la persona, e incluso en ocasiones el cajero te pide verificar si es la persona correcta dándote su nombre, antes de pagar.

2Si el pago se hizo mediante Mercado Libre, Paypal u otro sitio de la misma índole, solicita el reembolso en ‘ayuda’.

3 Reúne todas las pruebas disponibles y pon una denuncia en el Ministerio Público de tu ciudad y/o averigua si cuentan con policía cibernética.

En Puebla, puedes denunciar delitos cibernéticos en:

4 Lo más importante es siempre tomar medidas de precaución.

__

POB/KPM