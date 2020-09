La egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y doctora, Karla María Rubio Nava, fue galardonada al Premio de Neumología 2020 por el mejor trabajo de investigación básica, el cual se otorga anualmente a un investigador de entre todos los países germano-parlantes, por parte de la Sociedad Alemana de Neumología y Medicina Respiratoria (Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, DGP, por sus siglas en alemán).

De acuerdo a la BUAP, con este reconocimiento, la doctora ha sido premiada en los últimos seis meses por tres veces consecutivas por fundaciones científicas y médicas de Alemania; en esta ocasión con su trabajo “Inactivation of nuclear histone deacetylases by EP300 disrupts the MiCEE complex in Idiopathic Pulmonary Fibrosis”, publicado en 2019 en la revista Nature Communications.

Aunado a lo anterior, ha sido distinguida con el Von Behring-RöntgenYoung Talent Award 2019, de la Fundaciónvon Behring-Röntgen,en octubre de 2019, con el cual se convirtió en la primera mexicana en ingresar al grupo de 20 científicos sobresalientes que han obtenido el reconocimiento de la fundación germana. Así también, en diciembre de ese mismo año fue galardonadacon el Premio a la Mejor Investigación en Innovación Médica, en Giessen, Alemania.

La BUAP externó que la egresada de su institución estudió en la preparatoria Emiliano Zapata, la licenciatura en Biomedicina la cursó en la Facultad de Medicina, y la Maestría en Ciencias Fisiológicas, en el Instituto de Fisiología, de donde egresó en 2011 con honores, obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales, también con honores (Dr. rer. nat. Magna Cum Laude), en la Universidad Justus Liebig de Giessen, Alemania, en 2018.

Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el laboratorio del doctor Guillermo Barreto, en el Instituto Max Planck de Investigación del Corazón y los Pulmones (MPI-HLR), y la Unidad de Investigación Gly-CREET de la Université-Paris Créteil (UPEC), en Francia. En su laboratorio se ha centrado en los mecanismos epigenéticos, es decir, los cambios patogénicos en la expresión génica que no implican modificaciones en la propia secuencia del ADN, responsables de las enfermedades humanas, con una implicación social relevante en Europa y en América.

Cabe mencionar que, la Sociedad Alemana de Neumología y Medicina Respiratoria entregará el Premio de Neumología 2020 a la doctora Karla en el marco de su conferencia anual, el foro de neumología más grande e importante de los países de habla alemana, en el Centro de Congresos de Leipzig, en junio de 2021.

POB/KPM