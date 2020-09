Janelly Farías: primera futbolista profesional en dar conferencia en Harvard

Janelly Farías, futbolista profesional mexicoamericana, actual defensa de Chivas y jugadora de Selección Mexicana, es la primera futbolista de México en ser elegida por la Universidad de Harvard para dar una conferencia.

La jugadora se unió a Harvard Latinx Student Association donde se llevarán a cabo los eventos #LatinxHeritageMonth y #NationalComingOutDay.

Bajo este contexto, Janelly Farías hablará sobre diferentes fronteras en torno al género, la sexualidad, la cultura y el idioma en este deporte.

Janelly Farías es considerada por la Federación de los Gay Games como un modelo a seguir dentro de la comunidad LGBT.

It’s not just my story: it’s the story of many others, who maybe haven’t quite found the courage to speak up. I am not just my voice, I am their voice.

Join @Harvard and me ☝🏽- come with an open mind and an open heart.

Register ⬇️https://t.co/eMPPkPMxrj pic.twitter.com/VCAHNUnd39

— janelly farias (@janellyfarias) September 21, 2020