OPINIÓN: Morena y las “diferencias coyunturales y de opinión”

Mario Delgado Carrillo pretende ser el dirigente nacional de un partido idílico, de ensueño. Deseable y antojable. Soñado, idealizado.

Que no existe.

Cuánta fantasía.

Lo demuestra su apreciación y opinión sobre Morena Puebla y la relación entre Claudia Rivera Vivanco y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

O, ¿así es la política?

Si Miguel Barbosa Huerta Huerta “… es de los políticos que no están acostumbrados a escuchar opiniones, … que no entienden que hay que cambiar la forma de hacer política … no obstaculizar, no insultar, no denostar, sino buscar otras alternativas”, Claudia Rivera Vivanco dixit, no encuentro alguna señal de que la relación que mantienen sea solo coyuntural o de opinión.

Un poco más: el gobernador intentó imponer a Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Ciudadana con funciones de secretaria en Puebla municipio y al no lograrlo descalifica la labor de Lourdes Rosales Vivanco, encargada de esas funciones al referir que “…solo se dedican a la detención de borrachitos.”

La presidenta municipal denuncia al gobernador por violencia de género y este responde que “… no dará pleito a la señora…”.

La última, la del estribo y nos vamos:

El Señor Gobernador, en una estrategia acorde a la difícil situación que vive Puebla por el COVID-19 ha hecho un llamado (con todo lo que significa solo un llamado mediático), a empresas, presidentes municipales y ciudadanos para sumarse a un “Pacto Comunitario” y aplanar la curva de contagios, y descartó la incorporación de la Señora Presidenta.

Dos abonos: El llamado, la convocatoria o invitación fue para “aplanar” la curva de contagios, no para activar la economía; y, en un esfuerzo máximo de unidad, no invitó a universidad, rectores y universitarios.

¿”Muy fácil de resolver”?

A cabrón.

Lo que es andar en campaña mi líder de la bancada morenista.

