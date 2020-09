OPINIÓN: Racismo ¿propaganda de la NFL?

En la actualidad, alrededor del 60% de los jugadores de la NFL son afroamericanos, aunque su incorporación profesional haya ocurrido hace 74 de los 100 años de existencia de la liga.

En 1933, los dueños de los equipos establecieron un veto para jugadores negros y solo tenían permitido el juego en un nivel universitario o semiprofesional.

Esa regla retrasó la selección de jugadores talentosos, como el caso de Kenny Washington, quien fue líder nacional en cuanto a yardas totales en su último año en la UCLA en 1939.

Gracias a las presiones de periodistas deportivos negros, así como de algunos dueños como George Halas, se les permitió jugar. Fue así que en 1946, los Rams firmaron a Kenny Washington y a Woody Strode. Luego, los Cleveland Browns seleccionaron a Bill Willis y Marion Motley, ambos miembros del Salón de la Fama.

Y aunque han pasado más de 70 años de este hecho, el tema racial continúa vigente en la NFL. Ahora que han endurecido las protestas en Estados Unidos, hay que recordar el caso de Colin Kaepernick y cómo fue prácticamente vetado por sus constantes protestas contra el racismo.

En 2016, Kaepernick, que en ese momento era quarterback de 49ers, se negó a ponerse de pie cuando comenzó el himno de Estados Unidos, en protesta por los asesinatos de afroamericanos a causa de la brutalidad policial.

“No voy a ponerme de pie para demostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color”, dijo.

Esta postura fue criticada por “romper” con uno de los momentos solemnes para los ciudadanos estadounidenses y hasta le llamaron “traidor”. Pero él continuó haciéndolo en cada partido y su actuar comenzó a replicarse en más jugadores de la liga.

Sin embargo, al concluir la temporada 2016, Colin Kaepernick salió de San Francisco y aunque muchos consideraron que se debió a su “declive deportivo”, resultó extraño que la salida coincidiera con sus protestas dentro del campo.

En la siguiente temporada, las protestas se incrementaron después de los comentarios de Donald Trump al sugerir que los jugadores que se hincaran durante el himno debían ser despedidos por “faltar el respeto a su país”.

Con el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter Joe Lockhart, ex portavoz de la NFL, señaló en su columna para CNN, que el Kaepernick fue vetado por los propietarios en 2017 al considerarlo “un peligro” para el negocio ya que su imagen afectaría el ingreso económico de los equipos.

Otras voces como la de Pete Carroll, head coach de Seahawks, han declarado que la liga “le debe mucho” a Kaepernick quien, desde su salida, ha intentado regresar como agente libre, sin que ningún equipo lo seleccione.

Antes de comenzar la temporada, jugadores negros como Patrick Mahomes, Deshaun Watson, Ezekiel Elliott, Odell Beckham Jr, Stephon Gilmore, DeAndre Hopkins, entre otros, publicaron un video donde pedían a la liga pronunciarse contra los actos de racismo y la brutalidad policial.

El comisionado Roger Goodell respondió –en otro video– que la NFL se equivocó al “no escuchar” a los jugadores que, por mucho tiempo y de diversas formas (refiriéndose a Kaepernick) protestaron contra el racismo y prometió que la liga tomaría cartas en el asunto.

De hecho, como parte de su redención, Goodell alentó a los equipos a firmar a Colin e incluso lo invitó a fungir como guía para la toma de decisiones de lo que debe hacerse en las comunidades.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020

Así, como vimos en la semana 1, en todos los encuentros hubo mensajes contra el racismo y a favor de la diversidad e inclusión. Sin embargo, esta postura es criticada por el mismo Colin Kaepernick y asegura que las acciones de la NFL son solo propaganda.

Refirió el caso de su ex compañero Eric Reid quien este año quedó como agente libre y no ha sido contratado. En una serie de tuits opinó que, mientras la NFL dice cuidar la vida de las personas negras, todavía critica a Eric Reid por luchar por los derechos de la comunidad.

While the NFL runs propaganda about how they care about Black Life, they are still actively blackballing Eric Reid (@E_Reid35) for fighting for the Black community. Eric set 2 franchise records last year, and is one of the best defensive players in the league. https://t.co/KQXTaOCcnU — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 13, 2020

Reid también se unió a la crítica y calificó como diabólico el uso que la NFL le da a la imagen de Kaepernick para anunciar que está contra el racismo.

1/2 What the @NFL is doing is half-hearted at best. @nflcommish has gotten comfortable saying he “was wrong” as if his mere acknowledgement reconciles his admitted wrongdoing. He hasn’t even called Colin to apologize, let alone reconcile, proving this is only PR for the current

— Eric Reid (@E_Reid35) September 14, 2020

Seguramente esta historia no terminará aquí.

