OPINIÓN: Vettel se roba los reflectores

Fórmula 1 visita el circuito de Mugello para celebrar un Gran Premio por primera vez en la historia en esa ubicación. Se trata del GP de la Toscana que, al mismo tiempo, será una celebración para Ferrari por alcanzar 1,000 GP en la máxima categoría.

Sin embargo, los reflectores de Fórmula 1 no se encuentran en Mugello, sino en Silverstone. A mitad de la semana, Sergio Pérez anunció que dejará Racing Point al finalizar el año, a pesar de contar con contrato vigente. El anuncio fue repentino, pero no sorpresivo, ya que desde hace varias semanas era conocido que Sebastian Vettel se encontraba en conversaciones con Racing Point luego de saber que no continuaría con Ferrari para 2021.

Luego del comunicado de Pérez, Racing Point demoró tan solo unas horas en anunciar la llegada de Vettel para la temporada 2021, año en que el equipo tomará el nuevo nombre de Aston Martin. La oferta del equipo basado en Silverstone es atractiva por varios factores, empezando por el desarrollo del auto 2020 que tiene el potencial de ser uno de los mejores de la parrilla.

El tetracampeón mundial admitió haberse encontrado cerca del retiro al no contar con ofertas firmes de cara a la próxima temporada. En un giro radical, Vettel llegará a un equipo en el que se sentirá valorado e incluso, consentido. Basta con revisar las declaraciones de Otmar Szafnauer, Director Ejecutivo de Racing Point quien sugirió que a Vettel únicamente le hace falta contar con un ambiente que le permita explotar al máximo sus cualidades.

En cuanto a Sergio Pérez, de momento el mexicano declaró que no cuenta con un “plan B”, por lo que sus opciones están abiertas. No será raro que algunos equipos de Fórmula se interesen por sus servicios, ya que de manera consistente ha demostrado su capacidad de dar resultados que exceden las prestaciones de los autos que ha conducido.

Parada de boxes

Sergio Pérez fue sancionado con una posición en la parrilla de salida por provocar un incidente con Kimi Raikkonen durante la segunda sesión de prácticas. Al salir de boxes, el mexicano provocó la colisión con el piloto de Alfa Romeo, quien estaba en una de sus vueltas rápidas.

Bandera a cuadros

Luego del sorpresivo podio de Monza, parece que los resultados regresarán a los acostumbrados: Los dos pilotos de Mercedes en el podio, escoltados por Verstappen o, incluso por Daniel Ricciardo.