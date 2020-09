Si estás pensando en hacer un tu primer salto en paracaídas, seguramente te has estado preguntando varias cosas, por lo que te enlistamos algunos puntos importantes para esta actividad.

1 Agencia

Para empezar tienes que decidir con qué agencia de paracaídas te vas a lanzar, en México existen una gran variedad de ellas.

Es importante que te informes un poco sobre la agencia para conocer su información y que tan confiable es. Puedes revisar reseñas y además verificar sus vías de contacto como teléfonos.

2 Precios

El precio varía dependiendo de la agencia y de los pies de alto que estés buscando aventarte. En general el precio va entre los mil 500 a los tres mil 500, dependiendo la ubicación y zona. De igual forma, el precio podría cambiar al hacer reservación o por peso excedente.

A tu presupuesto también le puedes agregar el monto de las fotografías y/o vídeos que las agencias te pueden proporcionar como extra, por lo que también es importante revisar los precios en ese aspecto.

3 Seguridad

Seguramente te has preguntado qué tan seguro es lanzarte en paracaídas y la verdad es que, considerando que es un deporte extremo y como todo, tiene sus riesgos, el porcentaje de accidentes reportados al año es de menos del 0.05%, según James Griffith, experto en accidentes de paracaidismo.

4 ¿Quiénes pueden saltar?

Esta actividad la pueden realizar niños a partir de 7 años (con autorización y acompañamiento de un adulto) y personas de hasta 105/110 kilos (con ropa y calzado). No es recomendable para mujeres embarazadas o personas con enfermedades del corazón.

5 Vestimenta

Para lanzarte es importante que lleves ropa cómoda, ya que como te van a poner un arnés para asegurarte, te apretarán, entonces la ropa deportiva es la más recomendada para esta ocasión.

De igual forma, si ocupas lentes, no hay problema ya que se te colocan unos gogles por encima de ellos.

6 Duración

El tiempo varía dependiendo de muchos factores, pero principalmente de las condiciones climatológicas. Si todo está en orden, es aproximadamente una hora y media estando en el lugar.

Si se habla de la caída, depende de la altura, pero generalmente es entre 30 segundos y un minuto de caída libre y entre 5 y 10 minutos en lo que caes completamente en tierra firme.

Experiencia de la autora

Tuve mi primera experiencia de salto en paracaídas y puedo decir que fue increíble.

En general, yo no me sentía muy nerviosa ya que me gustan las actividades extremas, sin embargo, puede que sientas nervios, pero no pasa nada, es una experiencia de mucha adrenalina que se disfruta muchísimo.

Ese día desayuné sin ninguna restricción unas dos horas antes de lanzarme, llegamos al lugar y nos registramos, firmamos una carta de términos y condiciones y estuvimos esperando un tiempo en lo que llegaban más personas.

Luego de esperar unos 15-20 minutos, nos pesaron con todo y ropa y zapatos para asegurarse que nadie excediera el peso límite y unos minutos después el instructor que se lanzaría conmigo se presentó y me puso mi arnés haciéndome plática para crear un poco más de confianza e inmediatamente de eso, me dio instrucciones sobre las posturas que debía tener al lanzarme y al estar en el aire.

Estábamos listos todos y fuimos rumbo a la avioneta, abordamos y nos sentamos en fila, nos elevamos y volamos por unos 10-15 minutos, por lo que pude disfrutar de la vista. Al estar lo suficientemente alto, nos preparamos Jonathan (mi instructor) y yo, él se aseguró de que todo estuviera en su lugar, me dio mis gogles. Abrieron la puerta de la avioneta, sentimos el aire intenso entrar y rozarnos la piel.

Fui la última en aventarme, por lo que pude ver cómo todos los que iban en la avioneta se lanzaron, uno a uno, con menos de un minuto de diferencia. Nos íbamos recorriendo en los asientos hasta llegar al final. Me hinqué en el suelo de la avioneta, Jonathan nos llevó hasta la orilla, me preguntó si estaba lista y así fue, de pronto nos dejamos caer y comenzó el fuerte aire con la caída libre.

Sentí mucha intensidad, un poco de dificultad al respirar, sin embargo cuando dejé el miedo atrás, comencé a disfrutar de la caída, el aire frío en mi rostro y tras unos segundos más, el paracaídas se abrió. El resto fue disfrutar de la vista, hablar con mi instructor y observar a mis compañeros. Las distancias se distorsionan y de un momento a otro, estábamos a punto de aterrizar, Jonathan me indicó como poner los pies y caímos sentados, sin dolor y todo bien.

