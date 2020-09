Puebla, el maquillaje de las cifras

El gobierno de Puebla ha recurrido a embellecer las cifras que lo perjudican.

Lo refieren las cifras de agosto dadas a conocer por Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana de México.

El maquillaje sirve para decorar, embellecer, resaltar lo bueno, bello y atractivo.

Ponderar a la alza virtudes falsas.

También oculta. Engaña porque lo feo, malo, defectuoso, despreciado, lo convierte en atractivo, bueno, apreciado, y envidiable.

No hay de otra, el gobierno de Puebla, del cual la cabeza principal es Miguel Barbosa Huerta, ha maquillado las cifras que lo perjudican. Ha convertido en atractivos los renglones y conceptos en los que ha sido ineficaz.

Me engañó.

El gobierno de Puebla y/o Alfonso Durazo me engañaron. No es la primera vez que caigo con un buen maquillaje. He perdido la cuenta. Abono para mí.

La semana anterior escribí que homicidios, robo total, feminicidios, extorsión, iban a la baja en Puebla, con base en información surgida del gobierno apoyados en las cifras y registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Aún más, escribí con beneplácito, engañado por el maquillaje, que “… el combate a la inseguridad y a la delincuencia ha merecido la atención de la administración actual y ha evidenciado adelantos y mejoras …¨.

Falso.

Causa Común señala lo contrario, en su informe, “Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación/ocultamiento de información” referido en una nota trabajada por Gabriel Xelano, aquí en PeriodismoHoy, “…han detectado tres modalidades para maquillar la crisis de inseguridad que vive el país: el sub-registro, la manipulación y ocultamiento de cifras de delitos de alto impacto.”

O sea, me doraron la píldora.

El maquillaje cumplió su objetivo.

Pero ya está claro.

Los delitos y la delincuencia siguen sentando sus reales en Puebla.

Mea culpa.

Mis contactos digitales

_____________________________

[email protected]

twitter.com/@luisenriquesf

facebook.com/luisenrique.sanchezfernandez

facebook.com/luisenriquesf

instagram.com/luisenriquesf