Recientemente, la Secretaría de Salud alertó por una posible sindemia que es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes, que afectan a la población al mismo tiempo.

Así, aunado a los contagios por COVID-19, pueden presentarse brotes de influenza y dengue, por lo que las autoridades piden extremar precauciones y cuidado de la salud.

En entrevista con Poblanerías en línea, el doctor José Fernando Huerta Romano, médico epidemiólogo y subsecretario de la zona B de la secretaría de Salud, explica que se acerca la “temporada alta” de influenza, debido al cambio de estación y el comienzo de climas fríos; además, por la temporada de lluvias, en zonas endémicas de Puebla, que se ubican en las zonas limítrofes con los estados de Veracruz, Morelos, Oaxaca y Guerrero, puede presentarse el dengue.

La importancia de reconocer y atender estos riesgos recae en que las enfermedades de COVID-19, influenza y dengue pueden presentar síntomas similares, aunque las dos primeras sean respiratorias.

De acuerdo con la secretaría de Salud, algunos de los síntomas que comparten son:

⭕ Malestar general

⭕ Fiebre

⭕ Dolor de cabeza

⭕ Dolor de articulaciones

⭕ Fatiga

Como explica el doctor Huerta Romano, al no existir diferencias claras entre los padecimientos, si la persona comienza a presentar síntomas, debe solicitar ayuda médica y destacó que la zona donde se habite, será un punto de inicio para el diagnóstico.

Dado que a veces no existen diferencias entre las manifestaciones clínicas de una enfermedad o de otra, aquí toma importancia en dónde estoy viviendo. Digamos, si yo estoy viviendo en Puebla capital, lo más seguro es que no tenga dengue si no he viajado a zonas endémicas. Si yo vivo en San Salvador El Seco –donde tampoco hay dengue– y tengo un cuadro de fiebre y dolores articulares y de cabeza, entonces podría buscar atención por COVID-19 o influenza”,