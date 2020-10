Chilenos en México también podrán votar en el Plebiscito Nacional

Al cumplirse un año del estallido social en Chile, ocurrido el 18 octubre del 2019, al menos, 25 mil chilenos se manifestaron en la Plaza Italia de Santiago.

Algunas manifestaciones fueron pacíficas; sin embargo, se reportó el incendio de la iglesia de la Asunción y de otro templo más, además de la detención de casi 600 personas por los "actos de vandalismo". Todo esto, a una semana del plebiscito del 25 de octubre para decidir si se cambia la Constitución.

¿Por qué las manifestaciones?

Todo empezó con la manifestación de estudiantes por el alza del precio del pasaje del metro (30 pesos chilenos, es decir 0.38 centavos de dólar) anunciada el 6 de octubre del 2019.

A la protesta se sumaron personas de diferentes edades, quienes se expresaron con golpes a cacerolas y cánticos. Los manifestantes aseguraron que las revueltas no son específicamente por el alza en el precio del metro, sino que –en los últimos 30 años– no ha habido un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa.

Con estas manifestaciones, la ciudadanía chilena busca la mejora en las pensiones, agua, servicio de salud, salarios, igualdad de género, pues que existe una brecha grande entre las clases sociales y su forma de vivir.

A esto se suma la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 que generó la a escasez de alimento y falta de empleo.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, reaccionó tarde a las protestas y que, además, solo lo ha hecho con represión, al poner a militares en las calles. Activistas consideran que "la policía chilena usa de pretexto la cuarentena para aplastar las protestas", así lo expresaron para el diario The Guardian.

¿Qué busca el plebiscito?

El domingo 25 de octubre los chilenos deberán votar por "aprobar o rechazar la redacción de una Nueva Constitución, además del órgano que deberá redactarla":

Convención Mixta Constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente, parlamentarios y parlamentarias

Convención Constitucional, integrada únicamente por miembros elegidos popularmente.

La actual Constitución de Chile, declarada en 1980, durante el régimen del dictador Augusto Pinochet, protege al Ejército e intereses conservadores, además de reprimir todos los desacuerdos o disconformidades políticas y favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a la ciudadanía.

El plebiscito para la reformar la Constitución, buscará el acercamiento de los líderes políticos al pueblo con la introducción de más consultas ciudadanas para la toma de decisiones, así como la ampliación de los derechos de los sindicatos, mejorar la atención médica y la educación. Además, de garantizar la igualdad para mujeres y mayor autonomía para pueblos indígenas.

¿Puedo votar si no estoy en Chile?

Sí. Como ciudadano chileno, tienes el derecho a votar en el Plebiscito Nacional 2020, por lo que, si te encuentras en el territorio mexicano, podrás votar únicamente de forma presencial en el consulado de la Ciudad de México, ubicado en la Calle Arquímedes, no. 212, 5° piso. Colonia Polanco, CP 11560, delegación Miguel Hidalgo.

