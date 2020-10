La plataforma de video de Amazon continúa ganando terreno en el mercado mexicano de streaming de contenidos de entretenimiento en México, y ya ha confirmado la lista de contenidos que llegarán a la plataforma durante el mes de noviembre de 2020.

La presencia de Amazon es tal que se ha confirmado la primera producción original de Prime Video en México con la película Locas por el Cambio en la cual actúan Sofia Sisniega y Mariel Molino, misma que estrenará este mes.

Series

* This Is Us (Temporada 4) – 1 de noviembre

*Harrow (Temporada 2) – 2 de noviembre

*Todo por el juego (Temporada 1) – 6 de noviembre

*Madres. Amor y Vida (Temporada 2) – 13 de noviembre

*Agencia de asuntos mágicos – 15 de noviembre

*Motherland: Fort Salem – 20 de noviembre

Películas

*Jexi (2019) – 5 de noviembre)

*Match Point (2005) – 5 de noviembre

*Hotel Transylvania 3: Unas vacaciones monstruosas (2018) – 7 de noviembre

*Identidad borrada (2018) – 9 de noviembre

*Misión imposible: Fallout (2018) – 21 de noviembre

*Aquaman (2018) – 26 de noviembre

*Bohemian Rhapsody (2018) – 26 de noviembre

*Locas por el Cambio – 27 de noviembre

*The Equalizer 2 (2018) – 30 de noviembre

Documentales

* El Desafío: ETA - 1 de noviembre

* Ferro - 6 de noviembre

___

POB/RPC