Huracán Delta: no se han reportado heridos ni fallecidos

Hasta las 11:00 horas del miércoles 7 de octubre, se confirma que en Quintana Roo no hay heridos ni fallecidos por el paso del Huracán Delta.

En dos horas se podría anunciar el regreso paulatino a las actividades en la zona norte, donde se incluye Cancún. La parte más peligrosa del Huracán ya pasó Quintana Roo. Únicamente se registran vientos ligeros.

Hay determinadas actividades que todavía no pueden iniciar, como los aeropuertos y equipos de navegación. Los puertos están cerrados, la marejada es fuerte. Todavía no hay cruces entre los diversos municipios de la entidad.

También se han iniciado esquemas de seguridad para tener paz y tranquilidad en los municipios que fueron afectados por el Huracán Delta.

El gobernador Carlos Joaquín informa que el Huracán Delta se ha degradado a Categoría 2. Los vientos fuertes y lluvias se mantienen sobre el estado. Delta no se ha estacionado, sigue su traslado y eso ayudará a que pase muy rápido por nuestro estado.

Se tienen reportes que el 50% de la ciudad de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel tienen pérdida de energía eléctrica y se suman colonias y regiones cada minuto debido a la caída de árboles.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reportó un saldo blanco en Quintana Roo, tras el paso del Huracán Delta. Al corte de las 5 de la mañana, se registran cortes de energía y de suministro de agua potable en varios puntos de Cancún y el 70 por ciento de Cozumel. Hay 66 municipios en alerta máxima, 7 en Quintana Roo y el resto en Yucatán.

El huracán se sintió con más fuerza entre las 3-5 horas de la mañana de este miércoles y así se vivió:

5:15 am. In it. Getting slammed. Stronger than I expected. Near Punta Cancun. Chasing #Hurricane #DELTA in #Mexico pic.twitter.com/nf0oqih5x0

NEW: structural damage on Cancun strip from Hurricane #Delta that came in as a Cat 2 but with incredible cold cloud tops at -97C. Damage survey continues @RadarOmega_WX pic.twitter.com/2LDMqhZpD4

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) October 7, 2020