Voz de Javier Valdez pide justicia por asesinato de periodistas mexicanos

A través de un video que recreó la imagen y voz de Javier Valdez, la asociación civil Propuesta Cívica solicitó al gobierno mexicano esclarecer los asesinatos de periodistas en el país.

En ese video, se puede observar la imagen del periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 en Sinaloa, pidiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador investigar los crímenes contra la libertad de expresión que ha llevado a la muerte de cientos de periodistas.

Yo no tengo miedo, señor presidente porque no me pueden matar dos veces”.