Leila Takeda aspira a ser la primera surfista mexicana en Olímpicos

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en realidad se harán hasta el 23 de julio de 2021, por primera vez agregarán el surf como disciplina a competir por las medallas. En ese sentido, Leila Takeda busca ser la primera sufista mexicana en participar en la contienda, sobre todo al tratarse del debut del deporte en la justa olímpica.

Más de 10 años practicando surf

Al igual que en otros deportes, el surf en la rama femenil ha tenido que abrirse paso para crecer día con día. Leila es un ejemplo importante en México por su talento y disciplina.

Originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, y ascendencia mexicana y japonesa, y con 24 años de edad, cuenta que comenzó a practicar desde los 14 años de edad y fue aprendiendo de personas en su ciudad de origen, así como de su mamá y amigas.

En cuanto a competencias, oficialmente a los 16 años participó en el primer nacional Open y consiguió el tercer lugar.

Algunos de los escenarios donde ha surfeado, son:

🏄🏻‍♀️Ensenada

🏄🏻‍♀️Los Cabos

🏄🏻‍♀️Mazatlán

🏄🏻‍♀️Sayulita

🏄🏻‍♀️Punta Mita

🏄🏻‍♀️Pascuales

🏄🏻‍♀️La Ticla

🏄🏻‍♀️El Rancho

🏄🏻‍♀️La Saladida

🏄🏻‍♀️Zihuatanejo

🏄🏻‍♀️Acapulco

🏄🏻‍♀️Puerto Escondido

🏄🏻‍♀️Salina Cruz

Fuera del país:

🏄🏻‍♀️Japón

🏄🏻‍♀️Nueva Zelanda

🏄🏻‍♀️Hawái

🏄🏻‍♀️California

🏄🏻‍♀️Puerto Rico

🏄🏻‍♀️Costa Rica

🏄🏻‍♀️Nicaragua

🏄🏻‍♀️Panamá

En la actualidad, tomando en cuenta el mes de octubre de 2020, vive en Sayulita, Nayarit, y trabaja enseñando surf y rentando tablas en Patricia's Surf School.

Hasta ahora sus logros más importantes han sido sus dos títulos nacionales en Femenil Open, pero también ha asistido a varios mundiales ISA alrededor del mundo, y busca una de las siete plazas en la categoría femenil para la justa olímpica.

Los lugares terminarán de definirse en los ISA Worls Surfing Games, un torneo al que acudirán los mejores del mundo del 8 al 16 de mayo de 2021 en El Salvador.

“En El Salvador van a dar los últimos cuatro lugares y tenemos que calificar en los primeros lugares, pero tenemos la ventaja ya que otros atletas de otros países ya están calificados ya usaron sus cupos ya que son dos competidores por países y las naciones más fuertes ya están calificadas”, comentó a un medio nacional.

En la categoría varonil México también podría participar

Jhony Corzo tiene el mismo propósito que Leila Takeda, pero en la categoría varonil, donde quedan cinco plazas.

Es uno de los surfistas más conocidos de México y también es originario de Oaxaca. Sobre todo, es reconocido al tratarse del primer campeón mundial mexicano en este deporte.

“Desde niño siempre he sido un enamorado de representar a México. No pensaba que el surf podía estar en los Juegos Olímpicos, pero desde que se hizo oficial he trabajado para tratar de llegar a ellos”, comenta.

A la edad de 14 años asistió a un campeonato nacional por categorías convocado por la Federación Mexicana de Surfing en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Posteriormente, fue convocado a la Selección Nacional Juvenil para el Mundial Sub 18. Y más tarde volvió a hacer historia al convertirse en el primer surfista mexicano en participar en los Juegos Panamericanos, en Lima 2019.

